مذكرة تفاهم لاستكشاف الأحياء البحرية في العقبة

الوكيل الإخباري - وقع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مذكرة تفاهم مع احدى الشركات العالمية للاستكشاف العلمي للمياه الأردنية في خليج البحر الأحمر بهدف تعزيز الجهود للحفاظ على البيئة البحرية في العقبة وتصنيف الأحياء البحرية في العقبة.

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واكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت أهمية التعاون لاكتساب خبرات وتقنيات متقدمة لاستكشاف النظام البيئي البحري لخليج العقبة، والمساعدة على إدراج محمية العقبة البحرية على الشبكة الدولية للمحميات البحرية.



وأشار إلى ان هذا التعاون يأتي تنفيذاً لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني حول إعلان محمية العقبة البحرية وإنشاء مجمع العقبة الدولي للعلوم البحرية وتحويل العقبة إلى وجهة متميزة للأبحاث الدولية في الطرف الشمالي لخليج العقبة.





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