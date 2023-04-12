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الأربعاء، 12-04-2023 05:54 م

مذكرة تفاهم لتحديث وتطوير نظام إدارة المخزون بوزارة التربية

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الوكيل الاخباري - وقع وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ومدير عام دائرة المشتريات الحكومية هنادي النابلسي ورئيس هيئة مديري شركة هيئة الترقيم الأردنية أحمد الطراونة، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لغايات تحديث وتطوير نظام إدارة المخزون في الوزارة.

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وقالت الوزارة في بيان، إن المذكرة تهدف إلى ربط سلاسل وعمليات التوريد والتوزيع، وتيسير عمليات تسليم الكتب المدرسية والاحتياجات المدرسية ضمن إطار زمني مناسب يضمن تلافي حدوث أي تأخير أو نقص بما يضمن تطوير وضبط نظام إدارة المخزون في الوزارة.


وتأتي المذكرة لتعزيز الشراكة بين الوزارة ودائرة المشتريات الحكومية وشركة هيئة الترقيم الأردنية في إطار السعي لتطوير إدارة المخزون لدى الوزارة وضمان تكامليته مع النظم الحكومية المركزية المؤتمتة.


وجاءت المذكرة التي تمتد لعامين، على أثر دراسة تقييمية قامت بها كوادر إدارة اللوازم في الوزارة بدعم من برنامج الدعم الفني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، حيث أظهرت نتائج الدراسة الحاجة إلى مشروع شمولي لتحديث وتطوير نظام إدارة المخزون في الوزارة، وزيادة كفاءته وتواؤمه مع النظم الحكومية المركزية المؤتمتة الأخرى، خاصة نظام المعلومات المالية العامة، بما يضمن سلاسة العمليات وإتمامها ضمن أطر زمنية مناسبة.


وحضر التوقيع أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، وممثلون عن وزارتي التربية والتعليم والصناعة والتجارة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID وبرنامج الدعم الفني TAP.


 




 

 


 

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