مذكرة تفاهم للتعاون بين صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وجامعة الحسين التقنية

الوكيل الإخباري - وقع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة/وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع جامعة الحسين التقنية اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم للتعاون لدعم المهندسين في برامج التدريب لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في مختلف محافظات المملكة.

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ووقع المذكرة رئيس لجنة إدارة الصندوق/وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ورئيس جامعة الحسين التقنية اسماعيل الحنطي.



وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع أن المذكرة تأتي في إطار برنامج التدريب الذي ينفذه صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية لدعم مجالات التدريب لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.



وعن محتوى المذكرة قال انها تتضمن تعاونًا مشتركًا في المجال العلمي والفني في حقل مشاريع ومبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وترشيدها ونشر الوعي بحسن استخدامها والاستفادة المتبادلة من الخبرات والكفاءات بين الصندوق والاكاديمية.



كما سيتم في إطار المذكرة السعي لتصميم وتنفيذ برامج التدريب المزودة من قبل اكاديمية الطاقة الالمانية في المملكة لتغطية القطاعات التي يتم شمولها ضمن برامج صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.



واكد الوزير الخرابشة اهمية المذكرة لغايات نشر الوعي المتعلق بالطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وتثقيف وتدريب الشباب حديثي التخرج او من هم على مقاعد الدراسة في سنتهم الاخيرة واكسابهم الخبرة اللازمة.



كما أكد أهمية المذكرة في الاستفادة من مهارات حديثي التخرج وطلبة الهندسة للمشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع الصندوق خاصة في مجال التحليل وإعداد الدراسات والتقارير الفنية وتنفيذ الزيارات الميدانية لافتا الى اهمية توحيد الجهود في مجال البحث العلمي.



وأشاد الوزير الخرابشة بالتعاون والشراكة مع الاكاديمية وبهذه المبادرة ضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية لدعم قطاع التدريب والاستثمار الإيجابي في مستقبل أجيالنا.