مراكز تطعيم لإعطاء جرعتي اللقاح المضاد لكورونا الخميس

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة، أسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الخميس.

اضافة اعلان



وأعدت الوزارة قائمة اسماء المراكز للجرعة الثانية فقط من مطعوم نوع استرازينيكا للمواعيد المبرمجة مسبقا، ولمن تخلف عن اخذ الجرعة الثانية وفق الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.moh.gov.jo/DetailsPage/MOH_AR/NewsDetailsAR.aspx?ID=812

الوزارة، أعدت أيضا قائمة أسماء المراكز الجرعة المعززة من مطعوم نوع فايزر لمن تلقى جرعتين سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول.



ودعت الراغبين منهم بأخذ الجرعة المعززة إلى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية (الإقامة، عقد العمل)، بإضافة إلى الهوية الشخصية للأردنيين، وجواز السفر لغير الأردنيين، وفق الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.moh.gov.jo/DetailsPage/MOH_AR/NewsDetailsAR.aspx?ID=813

ونشرت الوزارة قائمة اسماء مراكز التطعيم للجرعة الثانية من لقاح سينوفارم فقط، تشمل الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق، وفق الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.moh.gov.jo/DetailsPage/MOH_AR/NewsDetailsAR.aspx?ID=814

ونشرت قائمة أسماء مراكز التطعيم للجرعتين الأولى والثانية من لقاح فايزر، وفق الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.moh.gov.jo/DetailsPage/MOH_AR/NewsDetailsAR.aspx?ID=815

وقسمت هذه المواعيد إلى مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها، مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من 12 عاما فما فوق، وبدون موعد مسبق، مطاعيم الجرعة الثانية (وبدون تحديد موعد) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ 10/07/2021، ومطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.



الوزارة، نشرت أيضا قائمة أسماء مراكز التطعيم للقاح فايزر للجرعة الثانية فقط، حيث قسمت المواعيد إلى مطاعيم الجرعة الثانية (وبدون تحديد موعد) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ 10/07/2021، ومطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن تلقي الجرعة الثانية، وفق الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.moh.gov.jo/DetailsPage/MOH_AR/NewsDetailsAR.aspx?ID=816وتشترط وزارة الصحة مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاما إلى ما دون 18 عاما لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائه.

