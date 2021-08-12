الخميس 12-08-2021
الوكيل الاخباري

مراكز تطعيم لإعطاء جرعتي اللقاح المضاد لكورونا الخميس

مناقشة نيابية لمشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة 2021

الحرارة حول معدلاتها الخميس

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

طائرتان من الاتحاد الأوروبي تكافحان حرائق الجزائر

ارتفاع إصابات كورونا لدى الأطفال بالمكسيك

ترامب يرسل رسالة غامضة من 3 كلمات

لبنان يرفع الدعم عن المحروقات

انطلاق معسكرات الكشافة والعمل التطوعي في عدد من محافظات المملكة

الحنيفات يدعو الى تضافر الجهود للنهوض بقطاع الزيتون بالأردن

الخميس، 12-08-2021 07:37 ص

مراكز تطعيم لإعطاء جرعتي اللقاح المضاد لكورونا الخميس

لقاح


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة، أسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الخميس.

اضافة اعلان


وأعدت الوزارة قائمة اسماء المراكز للجرعة الثانية فقط من مطعوم نوع استرازينيكا للمواعيد المبرمجة مسبقا، ولمن تخلف عن اخذ الجرعة الثانية وفق الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.moh.gov.jo/DetailsPage/MOH_AR/NewsDetailsAR.aspx?ID=812
الوزارة، أعدت أيضا قائمة أسماء المراكز الجرعة المعززة من مطعوم نوع فايزر لمن تلقى جرعتين سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول.


ودعت الراغبين منهم بأخذ الجرعة المعززة إلى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية (الإقامة، عقد العمل)، بإضافة إلى الهوية الشخصية للأردنيين، وجواز السفر لغير الأردنيين، وفق الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.moh.gov.jo/DetailsPage/MOH_AR/NewsDetailsAR.aspx?ID=813

 

 ونشرت الوزارة قائمة اسماء مراكز التطعيم للجرعة الثانية من لقاح سينوفارم فقط، تشمل الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق، وفق الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.moh.gov.jo/DetailsPage/MOH_AR/NewsDetailsAR.aspx?ID=814

 

 ونشرت قائمة أسماء مراكز التطعيم للجرعتين الأولى والثانية من لقاح فايزر، وفق الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.moh.gov.jo/DetailsPage/MOH_AR/NewsDetailsAR.aspx?ID=815

وقسمت هذه المواعيد إلى مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها، مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من 12 عاما فما فوق، وبدون موعد مسبق، مطاعيم الجرعة الثانية (وبدون تحديد موعد) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ 10/07/2021، ومطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.


الوزارة، نشرت أيضا قائمة أسماء مراكز التطعيم للقاح فايزر للجرعة الثانية فقط، حيث قسمت المواعيد إلى مطاعيم الجرعة الثانية (وبدون تحديد موعد) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ 10/07/2021، ومطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن تلقي الجرعة الثانية، وفق الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.moh.gov.jo/DetailsPage/MOH_AR/NewsDetailsAR.aspx?ID=816وتشترط وزارة الصحة مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاما إلى ما دون 18 عاما لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائه.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202110205724114565855

انطلاق معسكرات الكشافة والعمل التطوعي في عدد من محافظات المملكة

وزارة الزراعة

الحنيفات يدعو الى تضافر الجهود للنهوض بقطاع الزيتون بالأردن

8202110235415382410676

تنويه لمتلقي مطعوم سينوفارم الصيني بالاردن

2

تواصل الاحتفالات الدينية بمناسبة رأس السنة الهجرية

1494093248453929600

89 عام ،، وما زال النسر قادر على التحليق

6202110174133496316220

توضيح حكومي حول رفع اسعار الكهرباء

أخبار متعلقة
كورونا 2

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

7202111172430751152293

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

260099

امتحان الشامل ينطلق في 7 آب

جسر ملك الحسين

السماح لمتلقي اللقاح الدخول عبر جسر الملك حسين دون منصة

لقاح

146 ألف شخص تلقى جرعتي لقاح أسترازينيكا في المملكة

وزارة الصحة

مراكز تطعيم من تجاوز الـ30 عاما- رابط