مرحلة ثانية من قياس جاهزية القطاع العام في الأردن لتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن البدء بالمرحلة الثانية من المشروع الوطني لقياس جاهزية القطاع العام لتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والذي يأتي بالتعاون الفني مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي – جايكا.



حيث ستشمل هذه المرحلة 9 مؤسسات حكومية بهدف تقييم جاهزيتها من خلال 6 معايير رئيسية هي (المهارات، البيانات وجاهزيتها وتكاملها، البنية التحتية الرقمية المعنية بتطبيق الذكاء الاصطناعي ، العمليات والسياسات، التحليلات، التكامل) وذلك بهدف تحليل الثغرات ونقاط الضعف وأبرز التحديات الحالية والمستقبلية في تلك المؤسسات، بالإضافة الى تقديم بعض التوصيات لبناء استراتيجيات مؤسسية في الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي في المملكة والتي يعتبر أحد أهدافها الاستراتيجية تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي من أجل رفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية.



وأوضحت الوزارة ان هذه المرحلة تأتي استكمالا للمرحلة الأولى من المشروع الوطني لقياس جاهزية القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي والتي تم من خلالها تقييم 9 مؤسسات حكومية وهي وزارة الزراعة، وزارة المياه، وزارة الداخلية، ديوان الخدمة المدنية، وزارة الطاقة، هيئة الطاقة، هيئة النقل البري، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ووزارة العمل حيث شملت عملية التقييم تدريب 2091 موظفا وقائدا حكوميا من خلال برامج بناء القدرات التي تعد جزء من مشروع تقييم الجاهزية بهدف رفع الوعي في الذكاء الاصطناعي حيث بلغت نسبة التحسن في مستوى الوعي لموظفي القطاع العام في مؤسسات المرحلة الأولى 26 %.

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يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة باشرت في شهر أبريل 2022 من خلال التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) -ضمن برنامج التعاون الفني بين اليابان والاردن-بتنفيذ المشروع الوطني لقياس جاهزية مؤسسات القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي والذي يعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، الهادف الى تطوير خريطة طريق لمؤسسات القطاع العام تتوافق مع الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي في المملكة.

