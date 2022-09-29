الخميس 29-09-2022
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جلسة للاقتصادي والاجتماعي حول الموارد البشرية

الخميس، 29-09-2022 05:14 م

جلسة للاقتصادي والاجتماعي حول الموارد البشرية

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الوكيل الاخباري - أكد خبراء في الإدارة العامة والموارد البشرية أهمية تجسير الفجوة بين كفاءات الموارد البشرية في القطاع العام والعودة سريعًا بالقطاع الكفؤ إلى سابق عهده.

وأكدوا ضرورة جمع المؤسسات التي تعمل في مجال الموارد البشرية في مظلة واحدة تحت ولاية وزارة لتنمية الموارد البشرية والعودة بالأدوار المهمة المناطة بديوان الخدمة والتي انحسرت على حد قولهم باستحداث وزارات تحت مسميات عديدة خلال الفترة السابقة، موضحين أن استحداث أجهزة رديفة للخدمة المدنية أضعف دور الديوان في الكثير من مهامهه وبخاصة الرقابة الإدارية.

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