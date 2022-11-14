مرشحون للتعيين بوظيفة معلم - أسماء

الوكيل الإخباري - رصد - أعلنت وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين التالي أسماؤهم للتعيين بوظيفة معلم من الذكور والإناث للعام الدراسي 2022/2023.

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وبين الإعلان المنشور بالصحف اليومية، اليوم الإثنين، أن هذه الدفعة تشمل تعيين 31 مرشحاً ومرشحة من مختلف التخصصات حسب أسس اختيار وتعيين الموظفين.



وقالت إن على المذكورين ادناه مراجعة مراكز العمل التي تم ترشيحهم إليها، موضحة أن كل من يتخلّف عن الالتحاق بمركز العمل خلال 30 يوماً يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه في التعيين.



وتالياً الأسماء:

