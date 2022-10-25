التربية تدعو دفعة كبيرة اليوم للمقابلات الشخصية - اسماء

الوكيل الإخباري - دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية الأسماء التالية للمقابلات الشخصية اليوم الثلاثاء الموافق 25 -10-2022 وفقًا لأحقيتهم التنافسية وذلك في مبنى وحدة جودة التعليم والمساءلة الكائنة بجانب مدرسة عين جالوت الثانوية للبنات/ الشميساني /خلف المستشفى التخصصي بالقرب من مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان - بجانب المركز الأمني.
الاسماء :
ابتهاج زهير خالد خطاطبه
ابي اسعد فواز نمر
احمد تيسير نويران الفقهاء
احمد علي محمود طقاطقه
احمد فواز نايف ابو مطاوع
احمد محمد خلف العزام
احمد محمد صالح القبلان
احمد محمد محمود القواقنه
احمد نعيم فليح مومني
اسامه عبد الله عبد الرحمن عبابنه
اسماء احمد قاسم بني عطا
اسماء ماجد حسين النعواشي
اشراق رسمي علي فريحات
الاء محمود محمد الباشا
اماني محمد عقله الزبن
امل سالم سليمان الطوالبه
امل عامر موسى ابو هزاع
انشراح فؤاد احمد الهويدى
ايمان جهاد علي ابو الهيجاء
ايمان صالح محمود القباعي
ايمان عايد ارشيد الحجايا
باسمه عبد الله نومان الحيصه
تيماء صالح عبد القادر العبويني
جابر عبد الرحمن منصور الحمادنه
حذيفه جعفر يعقوب بني فواز
حمزه جعفر احمد العرود
حمود محمد علي بني عطا
حنين عماد كامل ابو علفه
ختام بشير علي الاذينات الحجايا
خوله صالح محمد بني عواد
دعاء محمد عبد القادر بني فواز
راتبه سليمان العلي عبيدات
ردينة عبيد الله عطا الله الوليدات
رعد عبد الله ابراهيم بني عطا
رنيم احمد خليف الشلول
روان محمد خليل الشريف
زواهي علي عبد العساف
ساره عاطف محمد حدرب
سجى اكرم نهار الشرعه
سناء محمد عوده الفقهاء
سندس ابراهيم محمد العايدي
سوسن سلمان سالم الوليدات
صدام حسين عقله عنانبه
علاء محمد احمد السرحان
فرح عصام احمد التك
فلك عبد العزيز محمد الشريف
قصي محمد يوسف كنعان
كفاح شحاده عصفور العمورى
لؤي عبد السلام مصطفى الزريقات
لينا عادل راشد الجعافره
ماجده محمد سلمان المسامره
محمد ايمن سعيد صافي
محمد سعيد محمد عيسى
مرام علي محمود الاسمر
مريم خليل حسين خطاطبه
منار زيدان عبدالفتاح راشد
منى حسن طالب المومني
منيره علي عبد الله المزنه
نور يوسف هويمل الهيايسه الحجايا
نورس صالح حسان النعامي
هبه فواز محمد القضاه
وفاء امين سالم البلبول
ولاء محمد عطيه ابوصرصور
ياسمين فيصل ابراهيم ابو نصار
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✅#الزمان: (10:00 - 11:00)، الثلاثاء (25) تشرين أوَّل 2022
احلام متعب محمد القطاطشه
احمد حسن محمد حسين
اسلام اسامه مبارك الشمايله
الاء علي نايف خشاشنه
المجد محمود عوض عبابنه
امال عبد الله حسين ابو جرار
امينه عزيز محمد محمد
انسام عبد الله حسن رمضان
ايمان عصام ممدوح الشماسات
ايناس راتب هملان المرايات
ايناس موسى احمد غنايم
بسمه ساطي محمود عثمان
بشار محمد حسن العامري
بشرى عاطف يونس زعارير
بكر جمال محمد ابو غنيم
بلال عقله علي الحراحشه
تسنيم رافع محمد الذياب
تسنيم عوده سليم الرواشده
حمزه مصطفى عوده ابو غريبه
حنان عبد الله حسن المومني
ختام احمد عبده الغزو
دنيا سلامه صبري ابو راس
رشا احمد عبد الرحمن العبادي
ريم ابراهيم سعود الخنان
ريم مصطفى ياسين الجريري
ريما علي حسن غنيمات
زيد ايمن محمد الشواهين العمرو
زينب علي امين قصراوى
سلسبيل علي ابراهيم الجبر
سليمان حسين محمد ابو شهاب
سمر عبد الوهاب حاج محمد شحرور
سمر يحيى مصلح الصغير
صابر مد الله مفلح الطراونه
صفاء سليم خلف الشرعه
صيته صالح محمود القطيش
عبد القادر بكر عبد القادر السلع
عدي نعيم سلمان عليوه
عمر احمد حسين ربابعه
عندليب صالح علي القضاه
عهد سلامه خلف الشرعه
عهود قبلان اسمر السرحان
فتن عبد الحفيظ نهار الربطه
فريده احمد محمد سعيد ابو المفلفل
فوزيه محمد سليمان ابوتربان
كوثر جمال مداد الطوالبه
مالك فيصل محمد المومني
محمد احمد راغب الحاج عبد الله
محمد عز الدين صالح الجمال
محمد عماد حسين الياسين
محمد فيصل سليمان الهويمل
محمد لافي عواد الشرعه
محمد وجيه محمد نعامنه
مريم خليل مسلم الحواتمه
معتز عبد الله علي سياله
منال حسين علي عنيزات
منال محمود عبد الغزاوي
منصور محمد منصور الزينات
مها محمد عبد القادر المقرحي
ميثا عوده عطيه المنايعه
ناديه زيدان محمد السيوف
نسيم ابراهيم احمد المومني
نور مصطفى عبد الحشحوش
هدى عبد الرؤوف خلف ابو طبنجه
هديل توفيق ابراهيم حجازين
وجدان محمود عمر منسي
ورود فيصل موسى العطار
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✅#الزمان: (11:00 - 12:00)، الثلاثاء (25) تشرين أوَّل 2022
ابراهيم منيف ابراهيم ابو طبنجه
ابراهيم يحيى ناصر الزيود
احمد زياده محمد محمود عنانبه
احمد شمس الدين احمد الدرايسه
احمد يوسف رضوان حران
اروى مشافق رداد القطامي
اسلام ابراهيم محمد القضاه
اسماء محمد سالم الخوالده
اسيل سامي فلاح المطارنه
امال محمود حمد المحاسنه
امال هايل مبارك الحواتمه
انوار محمود عبد الله البراسنه
ايمان احمد عوده القلاب
بلال فلاح عبدالله الخزاعله
تمارا قاسم محمود الجبالي
جعفر عطا الله محمد العويدات
جمال عبد الناصر علي الشرمان
جنان احمد محمد كنعان
حنين حامد نزال السيايده
خالد صادق كايد السقار
ختام عبد الله محمد ابوصعيليك
خضر محمد خضر ابو جربوع
دعاء احمد عثمان ابو عدس
دعاء صالح صياح النعيمات
دياله حسين خليل عيسى
رائده سالم عنيزان العمايره
راشد محمد مصطفى عنانزه
ربى علي محمود عتوم
رنا وليد خليل ابو حمد
ساجده حسني اسماعيل الشواهين
ساجده عبد الله سليم الدقس
ساميه احمود جراد المسيعدين
سلوى محمد سليمان عبد الرزاق
سهام خليل فضل المعاقبه
سهام نهار سلامه الطوالبه
صبحا موسى ساري الشعار
صفاء سامي عيد الفقير
عاتكه سامي سالم الفقهاء
عبد الحكيم موسى اسماعيل القراله
عبد الرحمن محمد ادهم صالح طلفاح
عبد العزيز زايد ابراهيم شطناوي
عبد الملك راضي ذياب عنانزه
عفاف محمد محمود عبابنه
فارس محمود عارف عمر
فرح هيثم علي العلاوي
لانا محمد جميل السعايده
لينا عبد الفتاح حسن التعمري
مثنى واصف فلاح الكساسبه
محمد رياض محمد درادكه
محمد صبحي عنيزان طعامنه
محمود احمد محمد اليونس
محمود شوكت محمد طلوزى
مروه منيب محمد العقايله
منال خليل عبد الرحمن فراج
منال عطيه محمد الرواشده
ميساء احمد موسى الدرابيع
ناديه ماجد محمد التميمي
ناريمان حامد عبد الله القضاه
ناهده محمود سليم المومني
نسيبه جميل فواز النهار
نور ذيب محمد صويص
هاشم سامي حمزه عبابنه
هبه الله غازى توفيق الاطرش
هديل خضر انيس الشريف
وفاء حامد حسن حمد
ولاء ابراهيم ذيب برهومه
يزن عطا اللة عابد الرعود
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✅#الزمان: (12:00 - 13:00)، الثلاثاء (25) تشرين أوَّل 2022
احمد خلف حمود اسميران
احمد سليم احمد العمرى
احمد يونس حسين جمعه
اريج احسان بكر البسطامي
اكرم مصطفى احمد العمري
الاء احمد يوسف الشيحان
اليزيد محمود موسى العمريين
اماني نايف محمد غنيمات
امل سالم عويد القضاه
ايمان عبد الكريم مفرج الزيود
براءه رزق موسى عبدالله
ثريا عبد الرحمن عثمان عثمان
جمانه موسى علي العوضي
حمزه عاصم ضيف الله طلفاح
خالد عبد الله محمود مياس
خالد محمد احمد العزام
خالد محمد مفضي العبيدات
دعاء مازن سليمان عربيات
ربى مصطفى عبد الكريم الحياصات
رمزي محمود سليمان براسنه
رنا صلاح ابراهيم الخليفات
رياض حسين علي السرحان
ريم دبشي قفطان العودات
زينب محمود عامر العداربه
ساره عوض محمود العلي
سكينا محمد احمد الحسين
شادي محمود عبد الوهاب ابو عاصي
شاميه احمد امعيش الحراحشه
شروق عبد الحافظ فريج الضرابعه
طارق محمد احمد دار ابو عيسى
عاصم محمد حسين مروان
عبد الرحمن ناجح صالح جوارنه
عبد الكريم علي موسى ابو ديه
عبد الله علي قاسم السرور
علي عبد المجيد عبد الرحمن نصيرات
عوض فواز محمد الذيابات
عيده عدنان محمد الرواشده
غاده جزاع محمد المصبحيين
غيث حسين عبد الله الصقر
فاطمه ناصر هارون المشاعله
قتيبه سالم عبد الحميد الوردات
قصي جمال سعود الزبيدي
قصي خالد زيد مصطفى
كوثر خليل عيسى المشاعله
مؤيد يوسف علي الشديفات
مالك محمد خلف العمرى
ماهر يوسف احمد الذيابات
محمد احمد صالح المغير
محمد اسامه احمد القاضي
محمد ياسين احمد الذيابات
مصعب محمد غالب القرعان
مصعب مصطفى خلف المشاقبه
ملاك محمد حمد الخمايسه
مهند محمد سليمان جابر
مهى صبحي محمد حمد الله
ميس ابراهيم عبد القادر الخواجا
ميمونه لؤى عارف زايد
نجاح محمد ذياب العمامره
نهيل ماجد محمد العزام
هبه سليم علي الخوالده
هديل عبد الكريم صالح ابراهيم
هشام سالم سعد جرادات
هيثم ايمن عبدالنور بني عمر
وفاء نوران نهار ابو زيد
يزن بسام علي الجراح
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✅#الزمان: (13:00 - 14:00)، الثلاثاء (25) تشرين أوَّل 2022
ابراهيم اسماعيل محمود ابو حسين
احمد عبد الرزاق احمد الذنيبات
اسامة غازى سليمان رواشده
اسامه ياسين محمد الخليفات
اسراء عمر خضر احمد
الاء احمد توفيق ابو عون
اماني ابراهيم سعود الخنان
انس كامل راجح مقدادى
اوس عمر خالد عمايره
ايمان علي احمد غنام
ايمان نظمي حسن بني ياسين
ايمن جعفر محمد الرفوع
ايهم صالح سليمان طبنجه
تحرير فهد محمد الشوامره
حسام ابراهيم محمد دواغره
رانيه طه محمود الضمور
رنا حمود يوسف بزبز
ريتا عبد الجابر ذياب ابو سعده
ريحان احمد عطيه السعودي
ريما محمد جمال صالح البصول
ساجده حمد هويمل المسيعدين
سحر محمد سليمان الذيابات
سكوت موسى عبد الله الزيادات
سميه عبد خليفه الطواهيه
سهاد محمد عبد الله الحصان
شروق فلاح عبد العزيز الكايد
صالح محمد صالح القرعان
عائده سالم عيسى الحسنات
عائشه رضوان السليمان الخرابشه
عائشه يوسف نايف قوقزه
عبد الحافظ وائل محمد شكور
عبد الله محمد ناصر عمايره
عبير محمد عبد الناصر
عزام ياسين حسين قماجات
علا كريم محمد الدرايسه
عماد الدين مروان علي عياصره
عمر رياض محمد دخل الله
غنى هاشم عبدالجليل المهيرات
فاتن عبد اللطيف احمد الزيادات
فاطمه عبد الرؤوف خلف القيسي
فخر محمد سليمان المساعيد
قصي عوض احمد الخوالده
قصي غالب ابراهيم فراج
ليث سامي صبح الشرعه
لينه خليل اسماعيل ابو شوشه
مؤمن فايز ابراهيم الجنازره
ماهر باسم محمد الزبيدي
مجاهد بسام محمد الرفوع
محمد حسن بخيت قواقزه
محمد سليمان مفلح الخزام
مصعب عبد الكريم خلف الزيادات
معاذ محمد عيسى رمضان
منال نزال محمد الصالح
منى نبيل علي بركات
مها مفيد عبد الرزاق حسين
نور سليمان علي الكردي
هبه علي عبد الكريم الجزازى
هبه وليد محمد عبد الهادي
هزاع غالب هزاع القرعان
هناء زياد محمد خميس
هيا ناجي قويدر الزعبي
يوسف يعقوب زكي الدريني
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✅#الزمان: (14:00 - 15:00)، الثلاثاء (25) تشرين أوَّل 2022
آلاء احمد محمد الصباح
ابتهال عيسى جبريل الطوره
احمد محمود علي نهنوش
احمد مصطفى ناجي حسان
الاء معيلش محمود عبد الهادي
امل احمد سليمان عبد الرحيم
اميره احمد مسلم المطارنه
ايمان عواد ذيخان الشموط
ايه اسماعيل احمد الطويسي
باسمه عبد المولى علي العبد الله
بيان منصور ثاني النجم
جمانه محمود عبد الحافظ المكانين
حمديه محمد عيد الرشايده
خيريه جميل علي البلاونه
داود صالح علي العودات
رابعه خالد خليل الفرجات
رزان محمد عبدالمجيد شحرورى
ريم يوسف محمد ابو عواد
ساجده عبد الحميد مصطفى الذنيبات
سعاد موسى يونس البستنجي
سميه رجا اعميد الضلاعين
صفاء محمد ناجح رشيد عتوم
صفاء محمود عيسى الثوابيه
علي مخلد سعد عبد اللطيف
عمران محمد حسين ربابعه
عين ممدوح عبد الحميد السلطي
فداء سليمان فرج الكعابنه
ليث سمير سلمان البوالصه
لينا راضي محمود الفطافطه
محمد احمد سليمان بني عيسى
محمود عقيل عايد الزعبي
محي الدين محمد يوسف حسن
مروان شاهر خليل الرواجفه
مصطفى زياد عبد الرحيم العتوم
معاذ عبد الله فرحان الهلول
معن عمر خالد الفقيه
منير سلامه عبد المحسن الزبون
مها وجيه عبد المجيد كساب
مهند جهاد حسين نوافله
ميس خلف علي الظاهر
نداء جاسر علي العبد القادر
نضال محمد ابراهيم العمر
نها سامي عيسى حمدان
نيفين سمير ضيف الله سهاونه
هبه خليف مفضي البيايضه
هديل بسام شامان الزهير
همام خليل احمد مستريحي
هناء عبد الله عيد السواعير
هنادي سماح دهيمان العثمان
وئام سليمان عبد الله السلطى
وفاء محمد فلاح النعيمات
ولاء ابراهيم عادل ناصر
يوسف بسام سليمان مقدادي