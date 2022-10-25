التربية تدعو دفعة كبيرة اليوم للمقابلات الشخصية - اسماء

الوكيل الإخباري - دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية الأسماء التالية للمقابلات الشخصية اليوم الثلاثاء الموافق 25 -10-2022 وفقًا لأحقيتهم التنافسية وذلك في مبنى وحدة جودة التعليم والمساءلة الكائنة بجانب مدرسة عين جالوت الثانوية للبنات/ الشميساني /خلف المستشفى التخصصي بالقرب من مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان - بجانب المركز الأمني.

اضافة اعلان



الاسماء :

ابتهاج زهير خالد خطاطبه

ابي اسعد فواز نمر

احمد تيسير نويران الفقهاء

احمد علي محمود طقاطقه

احمد فواز نايف ابو مطاوع

احمد محمد خلف العزام

احمد محمد صالح القبلان

احمد محمد محمود القواقنه

احمد نعيم فليح مومني

اسامه عبد الله عبد الرحمن عبابنه

اسماء احمد قاسم بني عطا

اسماء ماجد حسين النعواشي

اشراق رسمي علي فريحات

الاء محمود محمد الباشا

اماني محمد عقله الزبن

امل سالم سليمان الطوالبه

امل عامر موسى ابو هزاع

انشراح فؤاد احمد الهويدى

ايمان جهاد علي ابو الهيجاء

ايمان صالح محمود القباعي

ايمان عايد ارشيد الحجايا

باسمه عبد الله نومان الحيصه

تيماء صالح عبد القادر العبويني

جابر عبد الرحمن منصور الحمادنه

حذيفه جعفر يعقوب بني فواز

حمزه جعفر احمد العرود

حمود محمد علي بني عطا

حنين عماد كامل ابو علفه

ختام بشير علي الاذينات الحجايا

خوله صالح محمد بني عواد

دعاء محمد عبد القادر بني فواز

راتبه سليمان العلي عبيدات

ردينة عبيد الله عطا الله الوليدات

رعد عبد الله ابراهيم بني عطا

رنيم احمد خليف الشلول

روان محمد خليل الشريف

زواهي علي عبد العساف

ساره عاطف محمد حدرب

سجى اكرم نهار الشرعه

سناء محمد عوده الفقهاء

سندس ابراهيم محمد العايدي

سوسن سلمان سالم الوليدات

صدام حسين عقله عنانبه

علاء محمد احمد السرحان

فرح عصام احمد التك

فلك عبد العزيز محمد الشريف

قصي محمد يوسف كنعان

كفاح شحاده عصفور العمورى

لؤي عبد السلام مصطفى الزريقات

لينا عادل راشد الجعافره

ماجده محمد سلمان المسامره

محمد ايمن سعيد صافي

محمد سعيد محمد عيسى

مرام علي محمود الاسمر

مريم خليل حسين خطاطبه

منار زيدان عبدالفتاح راشد

منى حسن طالب المومني

منيره علي عبد الله المزنه

نور يوسف هويمل الهيايسه الحجايا

نورس صالح حسان النعامي

هبه فواز محمد القضاه

وفاء امين سالم البلبول

ولاء محمد عطيه ابوصرصور

ياسمين فيصل ابراهيم ابو نصار

.

✅#الزمان: (10:00 - 11:00)، الثلاثاء (25) تشرين أوَّل 2022

احلام متعب محمد القطاطشه

احمد حسن محمد حسين

اسلام اسامه مبارك الشمايله

الاء علي نايف خشاشنه

المجد محمود عوض عبابنه

امال عبد الله حسين ابو جرار

امينه عزيز محمد محمد

انسام عبد الله حسن رمضان

ايمان عصام ممدوح الشماسات

ايناس راتب هملان المرايات

ايناس موسى احمد غنايم

بسمه ساطي محمود عثمان

بشار محمد حسن العامري

بشرى عاطف يونس زعارير

بكر جمال محمد ابو غنيم

بلال عقله علي الحراحشه

تسنيم رافع محمد الذياب

تسنيم عوده سليم الرواشده

حمزه مصطفى عوده ابو غريبه

حنان عبد الله حسن المومني

ختام احمد عبده الغزو

دنيا سلامه صبري ابو راس

رشا احمد عبد الرحمن العبادي

ريم ابراهيم سعود الخنان

ريم مصطفى ياسين الجريري

ريما علي حسن غنيمات

زيد ايمن محمد الشواهين العمرو

زينب علي امين قصراوى

سلسبيل علي ابراهيم الجبر

سليمان حسين محمد ابو شهاب

سمر عبد الوهاب حاج محمد شحرور

سمر يحيى مصلح الصغير

صابر مد الله مفلح الطراونه

صفاء سليم خلف الشرعه

صيته صالح محمود القطيش

عبد القادر بكر عبد القادر السلع

عدي نعيم سلمان عليوه

عمر احمد حسين ربابعه

عندليب صالح علي القضاه

عهد سلامه خلف الشرعه

عهود قبلان اسمر السرحان

فتن عبد الحفيظ نهار الربطه

فريده احمد محمد سعيد ابو المفلفل

فوزيه محمد سليمان ابوتربان

كوثر جمال مداد الطوالبه

مالك فيصل محمد المومني

محمد احمد راغب الحاج عبد الله

محمد عز الدين صالح الجمال

محمد عماد حسين الياسين

محمد فيصل سليمان الهويمل

محمد لافي عواد الشرعه

محمد وجيه محمد نعامنه

مريم خليل مسلم الحواتمه

معتز عبد الله علي سياله

منال حسين علي عنيزات

منال محمود عبد الغزاوي

منصور محمد منصور الزينات

مها محمد عبد القادر المقرحي

ميثا عوده عطيه المنايعه

ناديه زيدان محمد السيوف

نسيم ابراهيم احمد المومني

نور مصطفى عبد الحشحوش

هدى عبد الرؤوف خلف ابو طبنجه

هديل توفيق ابراهيم حجازين

وجدان محمود عمر منسي

ورود فيصل موسى العطار

.

✅#الزمان: (11:00 - 12:00)، الثلاثاء (25) تشرين أوَّل 2022

ابراهيم منيف ابراهيم ابو طبنجه

ابراهيم يحيى ناصر الزيود

احمد زياده محمد محمود عنانبه

احمد شمس الدين احمد الدرايسه

احمد يوسف رضوان حران

اروى مشافق رداد القطامي

اسلام ابراهيم محمد القضاه

اسماء محمد سالم الخوالده

اسيل سامي فلاح المطارنه

امال محمود حمد المحاسنه

امال هايل مبارك الحواتمه

انوار محمود عبد الله البراسنه

ايمان احمد عوده القلاب

بلال فلاح عبدالله الخزاعله

تمارا قاسم محمود الجبالي

جعفر عطا الله محمد العويدات

جمال عبد الناصر علي الشرمان

جنان احمد محمد كنعان

حنين حامد نزال السيايده

خالد صادق كايد السقار

ختام عبد الله محمد ابوصعيليك

خضر محمد خضر ابو جربوع

دعاء احمد عثمان ابو عدس

دعاء صالح صياح النعيمات

دياله حسين خليل عيسى

رائده سالم عنيزان العمايره

راشد محمد مصطفى عنانزه

ربى علي محمود عتوم

رنا وليد خليل ابو حمد

ساجده حسني اسماعيل الشواهين

ساجده عبد الله سليم الدقس

ساميه احمود جراد المسيعدين

سلوى محمد سليمان عبد الرزاق

سهام خليل فضل المعاقبه

سهام نهار سلامه الطوالبه

صبحا موسى ساري الشعار

صفاء سامي عيد الفقير

عاتكه سامي سالم الفقهاء

عبد الحكيم موسى اسماعيل القراله

عبد الرحمن محمد ادهم صالح طلفاح

عبد العزيز زايد ابراهيم شطناوي

عبد الملك راضي ذياب عنانزه

عفاف محمد محمود عبابنه

فارس محمود عارف عمر

فرح هيثم علي العلاوي

لانا محمد جميل السعايده

لينا عبد الفتاح حسن التعمري

مثنى واصف فلاح الكساسبه

محمد رياض محمد درادكه

محمد صبحي عنيزان طعامنه

محمود احمد محمد اليونس

محمود شوكت محمد طلوزى

مروه منيب محمد العقايله

منال خليل عبد الرحمن فراج

منال عطيه محمد الرواشده

ميساء احمد موسى الدرابيع

ناديه ماجد محمد التميمي

ناريمان حامد عبد الله القضاه

ناهده محمود سليم المومني

نسيبه جميل فواز النهار

نور ذيب محمد صويص

هاشم سامي حمزه عبابنه

هبه الله غازى توفيق الاطرش

هديل خضر انيس الشريف

وفاء حامد حسن حمد

ولاء ابراهيم ذيب برهومه

يزن عطا اللة عابد الرعود

.

✅#الزمان: (12:00 - 13:00)، الثلاثاء (25) تشرين أوَّل 2022

احمد خلف حمود اسميران

احمد سليم احمد العمرى

احمد يونس حسين جمعه

اريج احسان بكر البسطامي

اكرم مصطفى احمد العمري

الاء احمد يوسف الشيحان

اليزيد محمود موسى العمريين

اماني نايف محمد غنيمات

امل سالم عويد القضاه

ايمان عبد الكريم مفرج الزيود

براءه رزق موسى عبدالله

ثريا عبد الرحمن عثمان عثمان

جمانه موسى علي العوضي

حمزه عاصم ضيف الله طلفاح

خالد عبد الله محمود مياس

خالد محمد احمد العزام

خالد محمد مفضي العبيدات

دعاء مازن سليمان عربيات

ربى مصطفى عبد الكريم الحياصات

رمزي محمود سليمان براسنه

رنا صلاح ابراهيم الخليفات

رياض حسين علي السرحان

ريم دبشي قفطان العودات

زينب محمود عامر العداربه

ساره عوض محمود العلي

سكينا محمد احمد الحسين

شادي محمود عبد الوهاب ابو عاصي

شاميه احمد امعيش الحراحشه

شروق عبد الحافظ فريج الضرابعه

طارق محمد احمد دار ابو عيسى

عاصم محمد حسين مروان

عبد الرحمن ناجح صالح جوارنه

عبد الكريم علي موسى ابو ديه

عبد الله علي قاسم السرور

علي عبد المجيد عبد الرحمن نصيرات

عوض فواز محمد الذيابات

عيده عدنان محمد الرواشده

غاده جزاع محمد المصبحيين

غيث حسين عبد الله الصقر

فاطمه ناصر هارون المشاعله

قتيبه سالم عبد الحميد الوردات

قصي جمال سعود الزبيدي

قصي خالد زيد مصطفى

كوثر خليل عيسى المشاعله

مؤيد يوسف علي الشديفات

مالك محمد خلف العمرى

ماهر يوسف احمد الذيابات

محمد احمد صالح المغير

محمد اسامه احمد القاضي

محمد ياسين احمد الذيابات

مصعب محمد غالب القرعان

مصعب مصطفى خلف المشاقبه

ملاك محمد حمد الخمايسه

مهند محمد سليمان جابر

مهى صبحي محمد حمد الله

ميس ابراهيم عبد القادر الخواجا

ميمونه لؤى عارف زايد

نجاح محمد ذياب العمامره

نهيل ماجد محمد العزام

هبه سليم علي الخوالده

هديل عبد الكريم صالح ابراهيم

هشام سالم سعد جرادات

هيثم ايمن عبدالنور بني عمر

وفاء نوران نهار ابو زيد

يزن بسام علي الجراح

.

✅#الزمان: (13:00 - 14:00)، الثلاثاء (25) تشرين أوَّل 2022

ابراهيم اسماعيل محمود ابو حسين

احمد عبد الرزاق احمد الذنيبات

اسامة غازى سليمان رواشده

اسامه ياسين محمد الخليفات

اسراء عمر خضر احمد

الاء احمد توفيق ابو عون

اماني ابراهيم سعود الخنان

انس كامل راجح مقدادى

اوس عمر خالد عمايره

ايمان علي احمد غنام

ايمان نظمي حسن بني ياسين

ايمن جعفر محمد الرفوع

ايهم صالح سليمان طبنجه

تحرير فهد محمد الشوامره

حسام ابراهيم محمد دواغره

رانيه طه محمود الضمور

رنا حمود يوسف بزبز

ريتا عبد الجابر ذياب ابو سعده

ريحان احمد عطيه السعودي

ريما محمد جمال صالح البصول

ساجده حمد هويمل المسيعدين

سحر محمد سليمان الذيابات

سكوت موسى عبد الله الزيادات

سميه عبد خليفه الطواهيه

سهاد محمد عبد الله الحصان

شروق فلاح عبد العزيز الكايد

صالح محمد صالح القرعان

عائده سالم عيسى الحسنات

عائشه رضوان السليمان الخرابشه

عائشه يوسف نايف قوقزه

عبد الحافظ وائل محمد شكور

عبد الله محمد ناصر عمايره

عبير محمد عبد الناصر

عزام ياسين حسين قماجات

علا كريم محمد الدرايسه

عماد الدين مروان علي عياصره

عمر رياض محمد دخل الله

غنى هاشم عبدالجليل المهيرات

فاتن عبد اللطيف احمد الزيادات

فاطمه عبد الرؤوف خلف القيسي

فخر محمد سليمان المساعيد

قصي عوض احمد الخوالده

قصي غالب ابراهيم فراج

ليث سامي صبح الشرعه

لينه خليل اسماعيل ابو شوشه

مؤمن فايز ابراهيم الجنازره

ماهر باسم محمد الزبيدي

مجاهد بسام محمد الرفوع

محمد حسن بخيت قواقزه

محمد سليمان مفلح الخزام

مصعب عبد الكريم خلف الزيادات

معاذ محمد عيسى رمضان

منال نزال محمد الصالح

منى نبيل علي بركات

مها مفيد عبد الرزاق حسين

نور سليمان علي الكردي

هبه علي عبد الكريم الجزازى

هبه وليد محمد عبد الهادي

هزاع غالب هزاع القرعان

هناء زياد محمد خميس

هيا ناجي قويدر الزعبي

يوسف يعقوب زكي الدريني

.

✅#الزمان: (14:00 - 15:00)، الثلاثاء (25) تشرين أوَّل 2022

آلاء احمد محمد الصباح

ابتهال عيسى جبريل الطوره

احمد محمود علي نهنوش

احمد مصطفى ناجي حسان

الاء معيلش محمود عبد الهادي

امل احمد سليمان عبد الرحيم

اميره احمد مسلم المطارنه

ايمان عواد ذيخان الشموط

ايه اسماعيل احمد الطويسي

باسمه عبد المولى علي العبد الله

بيان منصور ثاني النجم

جمانه محمود عبد الحافظ المكانين

حمديه محمد عيد الرشايده

خيريه جميل علي البلاونه

داود صالح علي العودات

رابعه خالد خليل الفرجات

رزان محمد عبدالمجيد شحرورى

ريم يوسف محمد ابو عواد

ساجده عبد الحميد مصطفى الذنيبات

سعاد موسى يونس البستنجي

سميه رجا اعميد الضلاعين

صفاء محمد ناجح رشيد عتوم

صفاء محمود عيسى الثوابيه

علي مخلد سعد عبد اللطيف

عمران محمد حسين ربابعه

عين ممدوح عبد الحميد السلطي

فداء سليمان فرج الكعابنه

ليث سمير سلمان البوالصه

لينا راضي محمود الفطافطه

محمد احمد سليمان بني عيسى

محمود عقيل عايد الزعبي

محي الدين محمد يوسف حسن

مروان شاهر خليل الرواجفه

مصطفى زياد عبد الرحيم العتوم

معاذ عبد الله فرحان الهلول

معن عمر خالد الفقيه

منير سلامه عبد المحسن الزبون

مها وجيه عبد المجيد كساب

مهند جهاد حسين نوافله

ميس خلف علي الظاهر

نداء جاسر علي العبد القادر

نضال محمد ابراهيم العمر

نها سامي عيسى حمدان

نيفين سمير ضيف الله سهاونه

هبه خليف مفضي البيايضه

هديل بسام شامان الزهير

همام خليل احمد مستريحي

هناء عبد الله عيد السواعير

هنادي سماح دهيمان العثمان

وئام سليمان عبد الله السلطى

وفاء محمد فلاح النعيمات

ولاء ابراهيم عادل ناصر

يوسف بسام سليمان مقدادي