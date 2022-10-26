دفعة كبيرة مدعوة للمقابلات الشخصية لوظيفة معلم - اسماء

الوكيل الإخباري - دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية الأسماء التالية للمقابلات الشخصية اليوم الأربعاء وفقًا لأحقيتهم التنافسية وذلك في مبنى وحدة جودة التعليم والمساءلة الكائنة بجانب مدرسة عين جالوت الثانوية للبنات/ الشميساني /خلف المستشفى التخصصي بالقرب من مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان - بجانب المركز الأمني.
ونوهت التربية عبر صفحتها على الفيسبوك أن المقابلة الشخصية لوظيفة معلم تتكون من(المقابلة الفردية + المهمة الكتابية) والمبنية على الكفايات الوظيفية.
الاسماء :
#الزمان: (9:00 - 10:00)، الأربعاء (26) تشرين أوَّل 2022
اروى حسن محمد العبيدات
اسامه احمد سلامه ابو نقطه
اسلام عبد المهدى رضا الجراح
اشتياق مبارك سميحان العثمان
اماني حسين حمود الرواحنه
اماني سليمان علي خوالده
امل عصلان شريتح الغياث
اميمه محمود زعل الطراونه
انصاف عبد الله حسن الخزاعله
ايات ابراهيم احمد الشبول
ايات عبد الناصر سعيد اصريوع
اينور نادر محمود العقيلي
ايه ابراهيم خلف الديات
بثينه محمد بركات الخزاعله
بنان احمد سليمان الحموري
تبارك حسن زيدان الزيديين
حسان عبدالله محمد علي العمرى
حمزه عارف فاروق الفرجاني
حياه عبد المحسن صالح الدهيسات
دينا عبد الله همام الزيدانين
رانيا حمدي رشيد الجمال
رانيا عبد الاله مجهد الذيابات
راويه احمد عيسى عبد المهدى
ربى سليمان سلمان السعودي
رقيه محمد عبد الله الجرادات
رندا عطا سلمان المسامره
روان رياض قاسم عضيبات
روان محمد سالم العمارين
سند وصفي محمد الشواوره
شفاء تركي محمد اللطايفه
صفاء فهد جابر الصليبي
طارق عصام يوسف حماد
عائشه اعويض عيد السعيدين
عائشه حسن سالم القوابعه
عائشه حسني سالم الحجاج
عاصفه محمد علي الخطيب
عبد الله عقله عقاب الحراحشه
عبدالرحمن نمر عارف زياد
عثمان ابراهيم خليل المسيعدين
علاء محمد علي الاحمد
عمر حسين محمد الشقران
عواد عبد العزيز مصطفى بني عواد
غاصب نصر محمد شريف مخادمه
غدير عبد الكريم احمد الجناده
غصاب رزق الله غصاب العلكومي
فاديه احمد منصور الزيود
فاديه نواف عواد الشوابكه
قتيبه عاهد محمود المسيعدين
كوثر علي زعل الشباطات
محمد علي محمد فريج
محمد فلاح لطفى الرفوع
محمد قاسم محمد درادكه
محمد نبيل شفيق القرعان
ميساء محمد امين مروح الحسون
نور عبد الكريم بخيت الشهاب
نور محسن عبد الرحيم النعيمات
نوره علي جازي الاذينات
هبه محمد علي القرعان
هبه معزي امحمد الروله
وفاء ظاهر محمد يوسف
ولاء ابراهيم فلاح النعيم
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#الزمان: (10:00 - 11:00)، الأربعاء (26) تشرين أوَّل 2022
احمد عريف الياس الزواهره
اخلاص عبد الله مرعي قرعان
اسماء احمد محمود ابو هريره
اسيل النشمي سالم التوايهه
افراح يوسف محمد داود
الاء عدنان طعمه القضاه
الهام فواز احمد شهاب
اماني وليد محمد الشمايله
امل محمود حسين حسين
امنه علي عارف الزغول
انتظار عبد المعطي ندى العثمان
انوار محمد صالح قطام
ايات احمد محمد قباعه
ايمان شاكر عبدالحافظ العجالين
ايمان محمد سعيد احمد البدور
ايناس باسم محمد العسود
ايهاب غازي محمد بني سعيد
براءه سليمان دهيسان الحجايا
براءه علي طلب وحشه
بلال عاطف اسعد ابو عمر
بلقيس عيسى فياض المشاعله
تمارا احمد خليل الحموري
خالد محمد علي النمراوى
ختام مصطفى احمد عطيه
خلود محمد عبد الله الحسنات
دينا علي عوده ابواربيحه
رابعه محمود عبد الرحمن ابو زيتون
رافت زهير محمد القضاه
رانيا عيد عبدالله البطوش
رباع احمد حسن ربابعه
رشا فخرى حسن سنتريسي
رغده عبد الجواد احمد الجهلاني
رلى علي محمد علوش
ريما محمد خلف العموش
سماح محمد محمود الحياري
سندس عبد الله ابراهيم ياسين
سهاد محمد ظاهر علاونه
شادن خالد خليل عبد الرحيم
عمر حسام محمود الذنيبات
غاده عبد الرحيم عبد الله العثامين
غيث حسين عبد الحافظ الرواشده
فائزه عدنان محمود الشمايله
فاطمه محمود ابراهيم الصمادى
فرح عطيه سليمان المناجعه
لوما عبد الهادى مسعود مصطفى
محسن محمد حمد عبابنه
محمد سعد الدين عبد الله ابوعرب
محمد علي قويدر الدويكات
محمد مفيد احمد النمرات
محمد وصفي محمد سعيد ابو زيتون
محمد يوسف وراد المبيضين
منار حامد حمدان ابو زايد
منار خالد سليمان بني يوسف
منال ضرغام محمود البوريني
منال عياده سلمان دغبوشه
مي احمد ياسين العرود
نداء مفلح علي القويماني
نسرين عوده سليمان المزايده
نهايه محمود ابراهيم الدلقموني
نور محمد مسفوه الجعافره
هدى محمد سليم هياجنه
هند محمد لافي خلف
هيام ظاهر محمد الهدايات
وفاء فوزى عبد الله القواسمه
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#الزمان: (11:00 - 12:00)، الأربعاء (26) تشرين أوَّل 2022
احمد نزار صالح الفقهاء
اسراء حسين نجم النجادات
اسراء حكم سليمان الرواجفه
اسمى غازي احمد الزعبي
الاء بلال حسن عوض
الاء عبد اللطيف احمد الياسين
العنود حمد بشير السعود الحجايا
اماني محمد نافع نافع
انتصار نايف كريم الدراوشه
ايات ابراهيم حلمي شاهين
ايات اسعد سعيد المنفلوطي
ايمان جميل عواد شنيكات
ايمان رباح عبد الحميد حبابه
ايمان هاني فضي الحراحشه
ايه عبد المعطي محمد الهبيدى
براءه عطا الله سليمان الرعود
بلال محمد ابراهيم النواجي
تسنيم نعمان محمود حيمور
تقى فاضل عبد المجيد المواجده
تماضر خلف صالح الصمادي
تمام محمد عوده القلاب
جمانه حسين خليل الدغيمات
حذيفه ذيب محمد الجبالي
حسام موسى احمد عطا الله
حمده حمدان بشير السميحيين
رابعه محمود زعل القطامين
رشدي موسى عبداللطيف عيال سلمان
رنده محمد شحاده ابو صقري
سلام مطلق محمد عياصره
سمر سالم علي الجراح
سهير محمد احمد ربابعه
صبرين هشام عبد القادر الرشدان
صفاء احمد توفيق ابو عاشور
صفاء محمود اسماعيل صالح
عبد الله حسين عبد الكريم المزايده
عبير محمد رمضان ايوب ايوب
عمر علي عمر خطاطبه
غاليه شاهر عبد الرحمن العلاوي
فاطمه احمد يوسف الذيابات
فاطمه عبد الرحمن محمود النوايسه
فاطمه عوض سليم العابد
لؤي محمد ابراهيم الزامل
ليث شايش فرحان الشوملي
لينا خليل عوده الله عوده الله
محمد احمد حسن بواعنه
محمد احمد علي قعاقعه
محمد خالد عبد الله الدغيمات
محمود انور محمود عبد القادر
محمود عايش محمد رواشده
مريم عطيوي سليمان الهجون
مشعل سالم صالح الفرجات
معاذ حاتم عايش العلاونه
منار بسام صلاح الدين صلاح الدين
مناهل حسين امين ابو خليفه
مهند شاهر عواد عياده
نرجس عزام احمد المحيسن
نسرين احمد سليمان الرماضين
نسرين حابس صالح عواوده
نها اسماعيل عبد القادر اسماعيل
هنادي مدالله مصلح الرشيدات
هند عبدربه سلمان الجرابعه
وائل عثمان حسن مصطفى
وجدان محمد سعيد الصمادى
وجدي يوسف محمود نزال
يحيى محمود احمد الغرايبه
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#الزمان: (12:00 - 13:00)، الأربعاء (26) تشرين أوَّل 2022
ابراهيم محمد عيد الرفايعه
احسان اسماعيل يوسف السوداني
اريج خليل محمد منصور
اريج عيسى جميل صبره
اكرام محمود يوسف الجوارنه
المعتصم علي محمد خناطله
امرات ماجد محمد العزام
امل حمد عوده الشرفات
اميره محمود بلعاس خميس
انتصار سويلم سلامه الصبيحات
ايمان ابراهيم احمد دار بدر
ايمان جهاد صالح سنجق
ايمان محمود عبد الحميد حمد
ايناس حلمي داود شوشارى
بدور محمد هويمل بني عطيه
بنان محمد سلمان السرديه
جعفر سليمان عبد المعطي الدهيسات
حمزه محمد علي الشعيبات
ديما حسن خلف ابو نوير
ديما حسين قاسم البريحي
راما محمد حسن الشديفات
روان عامر شكري حجازين
روان محارب ماني السرحان
ساجده محمد سلمان العظامات
سكينه فالح محسن الخوالده
سكينه فريد محمد القطامين
صالح عماد الدين صالح صالح
طليقه جلعود داغش ابو تايه
عبير عادل شوكت البزايعه
عصام محمد توفيق جرادات
علاء سميح محمد الاغوات
علي احمد حسن عماوى
غاده عوض جميل ابو شحرور
غسان محمد علي مساعده
غيداء شاهر غصاب الخليفة
فاتن احمد يوسف خشرم
فاتن خليل احمد الحسنات
فاتن كامل عبد الغفار الحجاجره
فاديه محمد عدنان عبد اللطيف حسين
فاطمه فائق محمد مرشود
فراس طاهر عارف عمر
فلاح احمد عبد الله بديوى
كنعان جمال محمد كنعان
مجد خالد زاهر الفناطسه
مجدولين علي محمد الرشايده
محمد جمال حسين ياسين
محمد مرضي عبد الله البشاتوه
محمد يونس سالم الصلاحات
مدلين اديب محمد محافظه
مرام محمود محمد حسين
مروه محمد خالد خلف
معاذ احمد ظاهر قيشاوي
معاذ حسين محمد بشاتوه
منار عبدالله محمود جراح
منال شكرى محمد قواسمي
منال محمد محمود العونين
منير سلمان نزال السميحيين
نديم سعيد صالح عايش
نور يوسف محمد الصادق
هاني مالك حسن البشيش
هناء محمد اجود الغزاوي
هند احمد زيدان ابو سمهدانه
وفاء حسن سلمان الطرايره
ياسين محمد سالم العرجان
يعقوب صقر عوده الحجازين
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#الزمان: (13:00 - 14:00)، الأربعاء (26) تشرين أوَّل 2022
آمال حسين عبد النبي المناصير
ابرار جهاد موسى النوافله
احمد انور محمود العلي
احمد جاد الله موسى كنعان
احمد حسن عبد الله الطراونه
احمد عايش محمد الخضير
اسامه عبداللطيف عجاج الخوالده
اسراء عبد الله احمد ابو شنار
اسماء اسماعيل سالم ناصر
الاء سليمان سالم الخليفات
اماني عطا ذيب الكوامله
انوار عبدالله محمد الشرمان
ايات اسعد سعيد ابو جويد
ايات توفيق محمد الشجراوي
بسمه سعيد احمد الغنانيم
بسمه محمد حسن حساين
بشار فيصل عبد الكريم القراله
بشرى امين مبارك الشمايله
بلال عوني محمد ابو نواس
تمارا ضيف الله مفلح السيد احمد
حسين سالم محمد شطناوى
حمزه محمد سالم القطاونه
خالد نايف احمد هيشان
رانيا سالم محيل الهدبان
ربى احمد خالد دغبوسه
رشا حسن عبدالكريم حجاحجه
روان سليمان عبد الله الزبيدى
ريهان عبد الكريم محمد المسلم
زينب محمود مصطفى النمرات
سائده داود سليمان الطراونه
سحر رسمي علي فريحات
سحر عاطف علي خريسات
سماح اسماعيل عودة العوايدة
شفاء عبد المجيد عوض ابو خرمه
شيمه محمد طويحين المصبحيين
عامر احمد مروح العظامات
عاهد عبد الحميد عطيه الليمون
عبير محمد مقبل الروسان
عبير موسى باير بدارنه
عصام مفلح المطلق بطاينه
غاده عطاالله هويمل النعيمات
قصي حامد عزام العميريين
كوثر محمد سعود العظامات
محمد غالب محمد الجبور
معتصم عبد الرزاق سليمان الرفايعه
معتصم عطا الله خلف الجرادات
معتصم علي فرحان ابو زيتون
ملاك بلال حسن الجراروه
ممدوح عفاش عويد المساعيد
ميس ابراهيم حسن الزعبي
نجد صالح فرحان الرشايده
نهاد محمد احمد الرفايعه
نيفين عبد العزيز زيدان رمضان
هبه عاطف نعمان العجل
هبه علي عرسان الكيلاني
هبه فهد فنش الصريخي
هدى حسن يوسف الرحاحله
هدى محمود علي العلي
هديل عبد المعطي عبد الرحمن الدرباشي
وسام ابراهيم خلف الطرمان
ياسمينه جميل عبد الرحيم حسين
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#الزمان: (14:00 - 15:00)، الأربعاء (26) تشرين أوَّل 2022
احترام امشيش مفلح الحجايا
احمد محمد حسين الداموني
احمد هشام رضوان الكساسبه
اريج توفيق سليم ابو سعده
اسماء جمال محمود الشويات
اشراق كريم احمد الضمور
امال خضر شاكر ادريس
اماني مكرم حمود نصير
ايوب صبرى محمد خليفه
بشاير صباح دخيل الله العونات
بشاير علي محمد السعيديين
تمارا علي حسن شقاح
ثروه سالم صباح السعيديين
حسام اسماعيل حسن العلي
حسام محمد فرحان عزايزه
حسام ناجح هايل المجالي
دعاء مصطفى احمد الصغير
راشد عبدالله نزال الجازي
رانيه حسن عدنان الفواعير
ربى سليمان سالم الغنميين
ربى محمود حسين اليوسف
رزان سليمان هاشم بني عيسى
روان عدنان فرح قاقيش
زيد محمود مسلم الضلاعين
سفيان خلف موسى شعلان
سماح عاطف فتحي حسن
صفاء حسين سالم بكر
عباده محمد عبدالسلام البطوش
عبد الله محمد حمزه الشهاب
عبد الهادي حمود سليمان البطونيه
عبير سالم علي الجراح
علي عبيد الله سلمان العزازمه
علي موسى محمد المراعيه
عهود احمد عطيه الطوره
ماجده عايد عبد الرحمن خليفه
محمد زكريا بشير العثامين
محمد عبد المعطي محمد ابداح
محمد علي محمود الزيتون
محمد موسى محمود بني يونس
مرح علي سلامه العسوفي
منار سليمان احمد بني سعيد
منى محمود احمد علاونه
مهند الدين ياسين محمد السوادحه
مي عبد الله محمد الناطور
نانسي عوني سعيد الربضي
نداء عبد الرزاق مصطفى فريحات
نسيم احمد محسن الختاتنه
نور احمد مصطفى ربابعه
هبه فاروق حسن ابو صوا
هبه محمود ياسين المبيضين
هدى احمد عبدالله النشوي
هديل محمد خالد الطراونه
هند صايل محمد السعيدين
هيام مفلح محمد الزعبي
ولاء محمود نوفان حسين