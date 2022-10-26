دفعة كبيرة مدعوة للمقابلات الشخصية لوظيفة معلم - اسماء

الوكيل الإخباري - دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية الأسماء التالية للمقابلات الشخصية اليوم الأربعاء وفقًا لأحقيتهم التنافسية وذلك في مبنى وحدة جودة التعليم والمساءلة الكائنة بجانب مدرسة عين جالوت الثانوية للبنات/ الشميساني /خلف المستشفى التخصصي بالقرب من مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان - بجانب المركز الأمني.

اضافة اعلان



ونوهت التربية عبر صفحتها على الفيسبوك أن المقابلة الشخصية لوظيفة معلم تتكون من(المقابلة الفردية + المهمة الكتابية) والمبنية على الكفايات الوظيفية.

الاسماء :

#الزمان: (9:00 - 10:00)، الأربعاء (26) تشرين أوَّل 2022

اروى حسن محمد العبيدات

اسامه احمد سلامه ابو نقطه

اسلام عبد المهدى رضا الجراح

اشتياق مبارك سميحان العثمان

اماني حسين حمود الرواحنه

اماني سليمان علي خوالده

امل عصلان شريتح الغياث

اميمه محمود زعل الطراونه

انصاف عبد الله حسن الخزاعله

ايات ابراهيم احمد الشبول

ايات عبد الناصر سعيد اصريوع

اينور نادر محمود العقيلي

ايه ابراهيم خلف الديات

بثينه محمد بركات الخزاعله

بنان احمد سليمان الحموري

تبارك حسن زيدان الزيديين

حسان عبدالله محمد علي العمرى

حمزه عارف فاروق الفرجاني

حياه عبد المحسن صالح الدهيسات

دينا عبد الله همام الزيدانين

رانيا حمدي رشيد الجمال

رانيا عبد الاله مجهد الذيابات

راويه احمد عيسى عبد المهدى

ربى سليمان سلمان السعودي

رقيه محمد عبد الله الجرادات

رندا عطا سلمان المسامره

روان رياض قاسم عضيبات

روان محمد سالم العمارين

سند وصفي محمد الشواوره

شفاء تركي محمد اللطايفه

صفاء فهد جابر الصليبي

طارق عصام يوسف حماد

عائشه اعويض عيد السعيدين

عائشه حسن سالم القوابعه

عائشه حسني سالم الحجاج

عاصفه محمد علي الخطيب

عبد الله عقله عقاب الحراحشه

عبدالرحمن نمر عارف زياد

عثمان ابراهيم خليل المسيعدين

علاء محمد علي الاحمد

عمر حسين محمد الشقران

عواد عبد العزيز مصطفى بني عواد

غاصب نصر محمد شريف مخادمه

غدير عبد الكريم احمد الجناده

غصاب رزق الله غصاب العلكومي

فاديه احمد منصور الزيود

فاديه نواف عواد الشوابكه

قتيبه عاهد محمود المسيعدين

كوثر علي زعل الشباطات

محمد علي محمد فريج

محمد فلاح لطفى الرفوع

محمد قاسم محمد درادكه

محمد نبيل شفيق القرعان

ميساء محمد امين مروح الحسون

نور عبد الكريم بخيت الشهاب

نور محسن عبد الرحيم النعيمات

نوره علي جازي الاذينات

هبه محمد علي القرعان

هبه معزي امحمد الروله

وفاء ظاهر محمد يوسف

ولاء ابراهيم فلاح النعيم

.

#الزمان: (10:00 - 11:00)، الأربعاء (26) تشرين أوَّل 2022

احمد عريف الياس الزواهره

اخلاص عبد الله مرعي قرعان

اسماء احمد محمود ابو هريره

اسيل النشمي سالم التوايهه

افراح يوسف محمد داود

الاء عدنان طعمه القضاه

الهام فواز احمد شهاب

اماني وليد محمد الشمايله

امل محمود حسين حسين

امنه علي عارف الزغول

انتظار عبد المعطي ندى العثمان

انوار محمد صالح قطام

ايات احمد محمد قباعه

ايمان شاكر عبدالحافظ العجالين

ايمان محمد سعيد احمد البدور

ايناس باسم محمد العسود

ايهاب غازي محمد بني سعيد

براءه سليمان دهيسان الحجايا

براءه علي طلب وحشه

بلال عاطف اسعد ابو عمر

بلقيس عيسى فياض المشاعله

تمارا احمد خليل الحموري

خالد محمد علي النمراوى

ختام مصطفى احمد عطيه

خلود محمد عبد الله الحسنات

دينا علي عوده ابواربيحه

رابعه محمود عبد الرحمن ابو زيتون

رافت زهير محمد القضاه

رانيا عيد عبدالله البطوش

رباع احمد حسن ربابعه

رشا فخرى حسن سنتريسي

رغده عبد الجواد احمد الجهلاني

رلى علي محمد علوش

ريما محمد خلف العموش

سماح محمد محمود الحياري

سندس عبد الله ابراهيم ياسين

سهاد محمد ظاهر علاونه

شادن خالد خليل عبد الرحيم

عمر حسام محمود الذنيبات

غاده عبد الرحيم عبد الله العثامين

غيث حسين عبد الحافظ الرواشده

فائزه عدنان محمود الشمايله

فاطمه محمود ابراهيم الصمادى

فرح عطيه سليمان المناجعه

لوما عبد الهادى مسعود مصطفى

محسن محمد حمد عبابنه

محمد سعد الدين عبد الله ابوعرب

محمد علي قويدر الدويكات

محمد مفيد احمد النمرات

محمد وصفي محمد سعيد ابو زيتون

محمد يوسف وراد المبيضين

منار حامد حمدان ابو زايد

منار خالد سليمان بني يوسف

منال ضرغام محمود البوريني

منال عياده سلمان دغبوشه

مي احمد ياسين العرود

نداء مفلح علي القويماني

نسرين عوده سليمان المزايده

نهايه محمود ابراهيم الدلقموني

نور محمد مسفوه الجعافره

هدى محمد سليم هياجنه

هند محمد لافي خلف

هيام ظاهر محمد الهدايات

وفاء فوزى عبد الله القواسمه

.

#الزمان: (11:00 - 12:00)، الأربعاء (26) تشرين أوَّل 2022

احمد نزار صالح الفقهاء

اسراء حسين نجم النجادات

اسراء حكم سليمان الرواجفه

اسمى غازي احمد الزعبي

الاء بلال حسن عوض

الاء عبد اللطيف احمد الياسين

العنود حمد بشير السعود الحجايا

اماني محمد نافع نافع

انتصار نايف كريم الدراوشه

ايات ابراهيم حلمي شاهين

ايات اسعد سعيد المنفلوطي

ايمان جميل عواد شنيكات

ايمان رباح عبد الحميد حبابه

ايمان هاني فضي الحراحشه

ايه عبد المعطي محمد الهبيدى

براءه عطا الله سليمان الرعود

بلال محمد ابراهيم النواجي

تسنيم نعمان محمود حيمور

تقى فاضل عبد المجيد المواجده

تماضر خلف صالح الصمادي

تمام محمد عوده القلاب

جمانه حسين خليل الدغيمات

حذيفه ذيب محمد الجبالي

حسام موسى احمد عطا الله

حمده حمدان بشير السميحيين

رابعه محمود زعل القطامين

رشدي موسى عبداللطيف عيال سلمان

رنده محمد شحاده ابو صقري

سلام مطلق محمد عياصره

سمر سالم علي الجراح

سهير محمد احمد ربابعه

صبرين هشام عبد القادر الرشدان

صفاء احمد توفيق ابو عاشور

صفاء محمود اسماعيل صالح

عبد الله حسين عبد الكريم المزايده

عبير محمد رمضان ايوب ايوب

عمر علي عمر خطاطبه

غاليه شاهر عبد الرحمن العلاوي

فاطمه احمد يوسف الذيابات

فاطمه عبد الرحمن محمود النوايسه

فاطمه عوض سليم العابد

لؤي محمد ابراهيم الزامل

ليث شايش فرحان الشوملي

لينا خليل عوده الله عوده الله

محمد احمد حسن بواعنه

محمد احمد علي قعاقعه

محمد خالد عبد الله الدغيمات

محمود انور محمود عبد القادر

محمود عايش محمد رواشده

مريم عطيوي سليمان الهجون

مشعل سالم صالح الفرجات

معاذ حاتم عايش العلاونه

منار بسام صلاح الدين صلاح الدين

مناهل حسين امين ابو خليفه

مهند شاهر عواد عياده

نرجس عزام احمد المحيسن

نسرين احمد سليمان الرماضين

نسرين حابس صالح عواوده

نها اسماعيل عبد القادر اسماعيل

هنادي مدالله مصلح الرشيدات

هند عبدربه سلمان الجرابعه

وائل عثمان حسن مصطفى

وجدان محمد سعيد الصمادى

وجدي يوسف محمود نزال

يحيى محمود احمد الغرايبه

.

#الزمان: (12:00 - 13:00)، الأربعاء (26) تشرين أوَّل 2022

ابراهيم محمد عيد الرفايعه

احسان اسماعيل يوسف السوداني

اريج خليل محمد منصور

اريج عيسى جميل صبره

اكرام محمود يوسف الجوارنه

المعتصم علي محمد خناطله

امرات ماجد محمد العزام

امل حمد عوده الشرفات

اميره محمود بلعاس خميس

انتصار سويلم سلامه الصبيحات

ايمان ابراهيم احمد دار بدر

ايمان جهاد صالح سنجق

ايمان محمود عبد الحميد حمد

ايناس حلمي داود شوشارى

بدور محمد هويمل بني عطيه

بنان محمد سلمان السرديه

جعفر سليمان عبد المعطي الدهيسات

حمزه محمد علي الشعيبات

ديما حسن خلف ابو نوير

ديما حسين قاسم البريحي

راما محمد حسن الشديفات

روان عامر شكري حجازين

روان محارب ماني السرحان

ساجده محمد سلمان العظامات

سكينه فالح محسن الخوالده

سكينه فريد محمد القطامين

صالح عماد الدين صالح صالح

طليقه جلعود داغش ابو تايه

عبير عادل شوكت البزايعه

عصام محمد توفيق جرادات

علاء سميح محمد الاغوات

علي احمد حسن عماوى

غاده عوض جميل ابو شحرور

غسان محمد علي مساعده

غيداء شاهر غصاب الخليفة

فاتن احمد يوسف خشرم

فاتن خليل احمد الحسنات

فاتن كامل عبد الغفار الحجاجره

فاديه محمد عدنان عبد اللطيف حسين

فاطمه فائق محمد مرشود

فراس طاهر عارف عمر

فلاح احمد عبد الله بديوى

كنعان جمال محمد كنعان

مجد خالد زاهر الفناطسه

مجدولين علي محمد الرشايده

محمد جمال حسين ياسين

محمد مرضي عبد الله البشاتوه

محمد يونس سالم الصلاحات

مدلين اديب محمد محافظه

مرام محمود محمد حسين

مروه محمد خالد خلف

معاذ احمد ظاهر قيشاوي

معاذ حسين محمد بشاتوه

منار عبدالله محمود جراح

منال شكرى محمد قواسمي

منال محمد محمود العونين

منير سلمان نزال السميحيين

نديم سعيد صالح عايش

نور يوسف محمد الصادق

هاني مالك حسن البشيش

هناء محمد اجود الغزاوي

هند احمد زيدان ابو سمهدانه

وفاء حسن سلمان الطرايره

ياسين محمد سالم العرجان

يعقوب صقر عوده الحجازين

.

#الزمان: (13:00 - 14:00)، الأربعاء (26) تشرين أوَّل 2022

آمال حسين عبد النبي المناصير

ابرار جهاد موسى النوافله

احمد انور محمود العلي

احمد جاد الله موسى كنعان

احمد حسن عبد الله الطراونه

احمد عايش محمد الخضير

اسامه عبداللطيف عجاج الخوالده

اسراء عبد الله احمد ابو شنار

اسماء اسماعيل سالم ناصر

الاء سليمان سالم الخليفات

اماني عطا ذيب الكوامله

انوار عبدالله محمد الشرمان

ايات اسعد سعيد ابو جويد

ايات توفيق محمد الشجراوي

بسمه سعيد احمد الغنانيم

بسمه محمد حسن حساين

بشار فيصل عبد الكريم القراله

بشرى امين مبارك الشمايله

بلال عوني محمد ابو نواس

تمارا ضيف الله مفلح السيد احمد

حسين سالم محمد شطناوى

حمزه محمد سالم القطاونه

خالد نايف احمد هيشان

رانيا سالم محيل الهدبان

ربى احمد خالد دغبوسه

رشا حسن عبدالكريم حجاحجه

روان سليمان عبد الله الزبيدى

ريهان عبد الكريم محمد المسلم

زينب محمود مصطفى النمرات

سائده داود سليمان الطراونه

سحر رسمي علي فريحات

سحر عاطف علي خريسات

سماح اسماعيل عودة العوايدة

شفاء عبد المجيد عوض ابو خرمه

شيمه محمد طويحين المصبحيين

عامر احمد مروح العظامات

عاهد عبد الحميد عطيه الليمون

عبير محمد مقبل الروسان

عبير موسى باير بدارنه

عصام مفلح المطلق بطاينه

غاده عطاالله هويمل النعيمات

قصي حامد عزام العميريين

كوثر محمد سعود العظامات

محمد غالب محمد الجبور

معتصم عبد الرزاق سليمان الرفايعه

معتصم عطا الله خلف الجرادات

معتصم علي فرحان ابو زيتون

ملاك بلال حسن الجراروه

ممدوح عفاش عويد المساعيد

ميس ابراهيم حسن الزعبي

نجد صالح فرحان الرشايده

نهاد محمد احمد الرفايعه

نيفين عبد العزيز زيدان رمضان

هبه عاطف نعمان العجل

هبه علي عرسان الكيلاني

هبه فهد فنش الصريخي

هدى حسن يوسف الرحاحله

هدى محمود علي العلي

هديل عبد المعطي عبد الرحمن الدرباشي

وسام ابراهيم خلف الطرمان

ياسمينه جميل عبد الرحيم حسين

.

#الزمان: (14:00 - 15:00)، الأربعاء (26) تشرين أوَّل 2022

احترام امشيش مفلح الحجايا

احمد محمد حسين الداموني

احمد هشام رضوان الكساسبه

اريج توفيق سليم ابو سعده

اسماء جمال محمود الشويات

اشراق كريم احمد الضمور

امال خضر شاكر ادريس

اماني مكرم حمود نصير

ايوب صبرى محمد خليفه

بشاير صباح دخيل الله العونات

بشاير علي محمد السعيديين

تمارا علي حسن شقاح

ثروه سالم صباح السعيديين

حسام اسماعيل حسن العلي

حسام محمد فرحان عزايزه

حسام ناجح هايل المجالي

دعاء مصطفى احمد الصغير

راشد عبدالله نزال الجازي

رانيه حسن عدنان الفواعير

ربى سليمان سالم الغنميين

ربى محمود حسين اليوسف

رزان سليمان هاشم بني عيسى

روان عدنان فرح قاقيش

زيد محمود مسلم الضلاعين

سفيان خلف موسى شعلان

سماح عاطف فتحي حسن

صفاء حسين سالم بكر

عباده محمد عبدالسلام البطوش

عبد الله محمد حمزه الشهاب

عبد الهادي حمود سليمان البطونيه

عبير سالم علي الجراح

علي عبيد الله سلمان العزازمه

علي موسى محمد المراعيه

عهود احمد عطيه الطوره

ماجده عايد عبد الرحمن خليفه

محمد زكريا بشير العثامين

محمد عبد المعطي محمد ابداح

محمد علي محمود الزيتون

محمد موسى محمود بني يونس

مرح علي سلامه العسوفي

منار سليمان احمد بني سعيد

منى محمود احمد علاونه

مهند الدين ياسين محمد السوادحه

مي عبد الله محمد الناطور

نانسي عوني سعيد الربضي

نداء عبد الرزاق مصطفى فريحات

نسيم احمد محسن الختاتنه

نور احمد مصطفى ربابعه

هبه فاروق حسن ابو صوا

هبه محمود ياسين المبيضين

هدى احمد عبدالله النشوي

هديل محمد خالد الطراونه

هند صايل محمد السعيدين

هيام مفلح محمد الزعبي

ولاء محمود نوفان حسين