مرضى سرطان يشتكون من عدم توفر بعض الأدوية في البشير

الوكيل الإخباري - اشتكى مواطنون من عدم توفر بعض الأدوية التي تستخدم لعلاج مرضى السرطان في مستشفى البشير.



وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إنهم يأتون لمراجعة المستشفى في مواعيدهم المحددة وعند صرف الدواء يتفاجأون بعدم وجود بعض الأدوية، لافتين إلى أنهم يقطنون في محافظات ومناطق بعيدة وتكلفهم وقتا وجهدا إضافيين.



وأضافوا أن هذه الأدوية ضرورية في مرحلة العلاج وهي غير متوفرة بالصيدليات.



بدوره أكد مدير مستشفى البشير الدكتور علي العبداللات توفر 7 من أصل 10 علاجات تصرف لمرضى السرطان في المستشفى.



وقال العبداللات لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأدوية متوفرة لدى وزارة الصحة وهي بانتظار توريدها للمستشفى تمهيدا لصرفها للمرضى وفق الوصفات الطبية المعتمدة.



وأضاف أنه من المتوقع أن تتوفر في المستشفى خلال الأسبوع الحالي.

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