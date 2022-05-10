الثلاثاء 10-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزير التخطيط : الأردن أصدر 300 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين منذ 2016

النائب العام : لا توقيف في محاولة الشروع بالانتحار

بيدرسون : الحل السياسي في سوريا لا زال بعيدا

بريطانيا : سنواصل دعم الدول المجاورة لسورية

عيد ميلاد سمو الأميرة بسمة بنت طلال يصادف غداً

العراق يدعو المجتمع الدولي لحل أزمة النازحين السوريين

الأمم المتحدة تدين أعمال العنف المتصاعدة في سريلانكا

الحكومة : ندرس تمديد أمر الدفاع 28 حتى نهاية العام

اول موجة حر تصل الاردن في هذا الموعد وتحذير من ضربات الشمس

تعرّف على الفئات التي يمنع حبسها بسبب الدين - تفاصيل

الثلاثاء، 10-05-2022 04:44 م

مركز الحسين للسرطان يجدد اتفاقيته مع الجامعة الأميركية في بيروت

420222417585139498247


الوكيل الاخباري - بحضور سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، جدّد مركز الحسين للسرطان اتفاقيّته مع الجامعة الأميركية في بيروت، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجاليّ رعاية مرضى السرطان، والأبحاث السريريّة.

ووقع الاتفاقية عن المركز المدير العام الدكتور عاصم منصور، وعن الجامعة مدير معهد نايف باسيل للسرطان، نائب الرئيس للتطوير والاتصالات ونائب رئيس قسم البحوث في دائرة الطب الداخلي في المركز الطبي في الجامعة، الدكتور علي طاهر.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
627a6e6338357

وزير التخطيط : الأردن أصدر 300 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين منذ 2016

1

النائب العام : لا توقيف في محاولة الشروع بالانتحار

1120211412141211609644

عيد ميلاد سمو الأميرة بسمة بنت طلال يصادف غداً

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة : ندرس تمديد أمر الدفاع 28 حتى نهاية العام

aatFCqTT4pr2BFlY4lMyHVJXX5Doxyvmq5ftMOpe

تعرّف على الفئات التي يمنع حبسها بسبب الدين - تفاصيل

52022892417998084685

تعميم من وزارة التربية حول عطلة المدارس

أخبار متعلقة
w

المفلح يستقبل مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية ويتفقد دار رعاية أطفال عمان

1220215172547537118504

بيان صادر عن السفارة الأميركية في عمان