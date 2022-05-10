مركز الحسين للسرطان يجدد اتفاقيته مع الجامعة الأميركية في بيروت

الوكيل الاخباري - بحضور سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، جدّد مركز الحسين للسرطان اتفاقيّته مع الجامعة الأميركية في بيروت، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجاليّ رعاية مرضى السرطان، والأبحاث السريريّة.



ووقع الاتفاقية عن المركز المدير العام الدكتور عاصم منصور، وعن الجامعة مدير معهد نايف باسيل للسرطان، نائب الرئيس للتطوير والاتصالات ونائب رئيس قسم البحوث في دائرة الطب الداخلي في المركز الطبي في الجامعة، الدكتور علي طاهر.

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