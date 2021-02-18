مركز شكاوى المياه الموحد يتعامل مع 1414 شكوى

الوكيل الاخباري -

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تعامل مركز شكاوى المياه الموحد خلال المنخفض الجوي الاخير مع 1414 شكوى وردت من المواطنين في جميع مناطق المملكة، توزعت بين فيضان الصرف الصحي وكسور الشبكات وعدم وصول المياه، وتم التعامل الفوري معها من قبل كوادر فرق الصيانة والتشغيل العاملة في الميدان واتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوصها.وقال سعيدان، انه يتواصل عقد الاجتماعات بحضور الامناء العامين بالوزارة وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن، وزيارة المواقع للوقوف على مجريات الواقع المائي والسدود في جميع مناطق المملكة، من خلال مركز العمليات والسيطرة والتواصل مع غرف الطوارئ المصغرة في جميع المحافظات، والالوية من خلال المندوبين المتواجدين على مدار الساعة .