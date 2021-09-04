مزارعو الموز يشكون اغراق السوق بالمستورد

الوكيل الاخباري - حذر مزارعو الموز في وادي الاردن من ظهور بوادر اغراق في السوق المحلي من مادة الموز رغم كفاية المنتج المحلي بتلبية احتياجات السوق وبجودة عالية.



واكدوا في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان كميات الموز المنتج محليا وتورد الى الاسواق المركزية تكفي لتغطية الطلب على هذه المادة في الاسواق المحلية خلال الفترة الحالية.



وطالبوا بوقف منح تصاريح الاستيراد من الخطين العربي والاكوادوري حماية للمنتج المحلي الذي بات يعاني من تدني الاسعار مقارنة مع الكلفة الانتاجية وتعرض كميات كبيرة منه للتلف.

اضافة اعلان