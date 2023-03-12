مسّاد يؤكد حرص اليرموك على تنفيذ برامج طلابية نوعية

الوكيل الاخباري - أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد أهمية البرامج والأنشطة التفاعلية الحوارية الطلابية في صقل وبناء شخصية الطالب الجامعي المنتمي لوطنه وأمته وقيادته.



وأضاف خلال استقباله اليوم الأحد، عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني وريم يغمور من مؤسسة ولي العهد، أن جامعة اليرموك ترحب بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية التي تعنى بالشباب وتمكينهم، مشيدا بالتعاون بين الجامعة من خلال عمادة شؤون الطلبة والهيئة المستقلة للانتخاب ومؤسسة ولي العهد، ووضع أفكار وتنفيذ برامج ومشاريع تخدم الطلبة ومستقبلهم على صعيد اكتساب الخبرات والمعارف التي تزيد الفرص أمامهم للبناء والتطور في حياتهم العلمية والعملية.

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