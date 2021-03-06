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السبت، 06-03-2021 07:32 م

مُستجدّات التعديل الوزاري على حكومة بشر الخصاونة

الخصاونة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - بات ومن شبه المؤكد أن يجري رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة التعديل الوزاري وأداء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك ظهر يوم غد الأحد  .
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ويبدو أن التوجه نحو الاستعانة بوجوه جديدة لم يسبق لها التواجد ضمن الحكومات السابقة محدوداً بعض الشيء،  ومن المرجح أن يشمل التعديل 6 إلى 10 حقائب وزارية، وكذلك تبادلات بين الوزراء، إضافة إلى احتمالية تقليص عدد الحقائب الوزارية .

ومن المتوقع أن يتم دمج بعض الوزارات، في ظل الانتقادات التي طالت الرقم الكبير للوزراء في حكومة الخصاونة، وبعد المطالبات الشعبية والنيابية العديدة بذلك.

 الرئيس الخصاونة سيسعى إلى استقطاب شخصيات، تعمل على تهدئة الشارع، وتحسين صورة الحكومة ، وحول الاسماء التي يتم تداولها بالتعديل القادم تبقى مجرد تكهنات وغير رسمية .

 




 

 


 

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