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الأربعاء، 17-02-2021 05:33 م

هل تشمل عطلة الخميس القطاع الخاص ؟

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكدت وزارة العمل أن البلاغات التي تصدر عن رئيس الوزراء بخصوص العطل الرسمية تشمل مؤسسات القطاع الخاص .

وأصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً يقضي بتعطيل دوام الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة ليوم غدٍ الخميس، بسبب الأحوال الجويّة السائدة ، واستثنى البلاغ المؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

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وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود إن هذا النوع من البلاغات الصادرة عن رئاسة الوزراء، والتي تقضي بتعطيل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، تسري على مؤسسات القطاع الخاص حتى لو لم تذكر في البلاغ الرسمي، مشيراً إلى أن قرار الديوان الخاص تفسير القوانين رقم( 21 لسنة 1974 )والمنشور في الجريده الرسمية رقم (2529 ) أيد  ذلك بأن التعطيل أيام العطل الرسمية والأعياد هي حق للعامل .


وبين أن صاحب العمل لا يستطيع الزام العامل بالعمل في ذلك اليوم، وفي حال وافق العامل على العمل يلتزم صاحب العمل بدفع أجر إضافي للعامل عن ذلك اليوم، بما لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.


وأكد الزيود أن حسم أيام الإجازات الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء، من رصيد الإجازات السنوية للعامل، أو إلزام الموظف بالدوام عوضا عنها خلال أيام إجازاته الأسبوعية، يسكل مخالفة لأحكام قانون العمل.


 




 

 


 

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