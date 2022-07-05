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الثلاثاء، 05-07-2022 07:17 م

مستجدات حول جريمة القتل المروّعة التي هزت الشارع الاردني

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار مكررة لمرتكب جريمة قتل ابنتيه في لواء الرمثا .

وقرر المدعي العام توقيف "الأب المعنف" 15 يوما على ذمة القضية قابلة للتجديد.

بدوره قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ معلومات وردت مساء الأمس لمديرية شرطة لواء الرمثا من إحدى السيدات من جنسية عربية بقيام طليقها  ويعاني من مرض نفسي ويقطن في لواء الرمثا بتعنيف ابنائها الاربعة وضربهم بشكل مستمر وانها تخشى على حياتهم.  
 
مضيفاً انه فور تلقي تلك المعلومات تم التحرك للمكان وضبط ذلك الشخص وبالبحث عن ابنائه الاربعة وجد اثنان منهم فقط داخل المنزل (حدث وفتاة )،   وبالاستماع لاقوالهما أكدَّا قيام والدهما بضربهم باستمرار وانه خلال الايام السابقة تسبب بقتل شقيقتيهما ( 9 ،12 ) عام ، بعد ضربهما بعنف بواسطة اداة راضة (عصا )ودفنهما بمحيط المنزل .

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