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الإثنين، 21-08-2023 05:56 م

مستجدات قرار نقابة الاطباء بالتوقف عن استقبال حالات التأمين

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 الوكيل الاخباري - قال مدير اتحاد شركات التأمين،مؤيد الكلوب، الاثنين، إنه في حال زيادة قيمة المعالجات عند الأطباء سيتم رفع قيمة الاشتراكات على المؤمن عليهم.

وأضاف ، أن المتضرر من قرار النقابة هو المواطن مما سينعكس سلبا على خدمة المؤمن عليهم، داعيا إلى الحوار وتغليب المصلحة العامة.

وأشار إلى اجتماع مرتقب دعت إليه لجنة الصحة النيابية للنقاش مع النقابة، مبيناً أن الاتحاد قد يضطر للذهاب إلى القضاء بشأن القرار.

وأشار إلى أن "عدد المؤمن عليهم 690 ألف موزعين على 21 شركة، وهامش الربح لكل شركة لا يتجاوز 300 ألف دينار سنويا بالرغم من رأس المال الضخم في كل شركة".

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