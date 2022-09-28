مستشفى الجامعة يحصل على شهادة اعتماد المؤسسات الصحية للعام 2022

الوكيل الاخباري - حصل مستشفى الجامعة الأردنية على شهادة اعتماد المؤسسات الصحية للعام 2022، وللمرة السادسة على التوالي، بعد أن طبّق المعايير الرئيسية والفرعية الدقيقة في مجالات الخدمات المقدمة للمريض والتعليم والتدريب والتأهيل في بيئة عمل سليمة وآمنة.



وهنّأ مدير عام المستشفى الدكتور جمال ملحم في بيان اليوم الأربعاء، الكوادر العاملة على مختلف مسمياتهم الوظيفية بهذا الإنجاز ، مؤكّداً حرص المستشفى على المشاركة الدوريّة والدائمة في المشاريع التي تسعى إلى ترسيخ الجودة المؤسسيّة ثقافةً وممارسةً على أرض الواقع سواء على المستوى الوطني أو العالمي.

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