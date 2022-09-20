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الثلاثاء، 20-09-2022 05:40 م

لقاء تعريفي ببرامج تطوير المشاريع الاقتصادية في إربد

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الوكيل الاخباري - نظمت المؤسسة الأردنية لتطويرالمشاريع الاقتصادية (جيدكو)، اليوم الثلاثاء في غرفة صناعة اربد، لقاء للتعريف ببرامج الدعم التي تقدمها المؤسسة للمستثمرين والصناعيين.

وقال محافظ إربد، رضوان العتوم، إن اللقاء يأتي ترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي لبناء مستقبل واعد يمثل خارطة طريق وطنية عابرة للحكومات، مشيرا إلى أن الرؤية الاقتصادية تتضمن 366 مبادرة نوعية في مختلف القطاعات تنفذ خلال السنوات الـ 10 المقبلة على 3 مراحل.

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