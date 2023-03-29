مستشفى الحسين في السلط يجري عملية نادرة لطفل يعاني من تشوه خلقي بالقلب

الوكيل الإخباري- أجريت في مستشفى الحسين "السلط الجديد" ولأول مرة عملية نادرة لإصلاح تشوه خلقي في القلب لطفل عمره ثلاث سنوات عن طريق القسطرة العلاجية دون اللجوء إلى عملية قلب مفتوح.

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وتكللت العملية التي أجراها استشاري امراض قلب الاطفال وتشوهات القلب الدكتور عبد الفتاح ابو حويلة بالنجاح حيث تم اغلاق الوصلة الشريانية بواسطة السدادة الخاصة وعن طريق القسطرة دون اللجوء الى عملية القلب المفتوح .



وقال مدير المستشفى الدكتور رامي ابو رمان ان هذه العملية تجرى لاول مرة في مستشفى الحسين "السلط الجديد" وهي من العمليات النادرة على مستوى المملكة، وقد احتاجت الى تجهيزات واعدادات خاصة وجهود متميزة من كادر قسم القسطرة القلبية لاجرائها.



وبين ان المستشفى يعمل من خلال إدارته وكوادره الطبية والإدارية على تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للوصول بها إلى أفضل المستويات لتشمل كافة التخصصات الطبية.