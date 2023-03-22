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الأربعاء، 22-03-2023 12:33 م

مستشفى الزرقاء يمدد دوام الرنين المغناطيسي

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الوكيل الإخباري - أعلن مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد الدكتور محمود دولة تمديد دوام الكادر الطبي والفني في قسم الرنين المغناطيسي حتى السابعة مساءً بهدف تقليص فترة الانتظار وتقريب مواعيد التصوير والتعجيل بها.

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وقال دولة خلال لقاءصحفي اليوم الأربعاء، ان قسم الرنين المغناطيسي ينجز يومياً ما بين 40 - 45 صورة وبمعدل (1170) صورة شهريا وبمعدل 14 ألف صورة سنوياً.


وأوضح ان الطبيب المختص هو المعني يإقرار صورة الرنين المغناطيسي للمرضى المراجعين لعيادات المستشفى وفقاً لحالة المريض وذلك بعد الفحص السريري وأحياناً بعد تصوير المريض بالأشعة العادية أو الطبقية، حيث ان الرنين المغناطيسي يعطي صورة أدق للمشكلة المرضية لتشخيص الحالة تشخيصا دقيقا.

وبخصوص قسم العلاج الطبيعي في المستشفى بين أنه يستقبل يومياً أكثر من 100 حالة بحاجة للتأهيل، ويعمل في القسم أخصائيان وستة فنيين مختصين بالعلاج الطبيعي، لافتا الى أن القسم مزود بكافة الأجهزة الحديثة والمتطورة في مجال العلاج الطبيعي.


وأكد أن الشراكة بين المستشفى والجامعة الهاشمية أثمرت عن تزويد المستشفى بأخصائيي كلى وقلب للأطفال، وأمراض الروماتيزم، وجراحة الأعصاب، والغدد الصماء، مشيرا إلى حاجة المستشفى لأخصائي جراحة أوعية دموية وباطني أعصاب.


وأضاف، أن قسم المختبر في المستشفى أدخل حديثاً فحوصات جديدة من أجل التشخيص السليم والعلمي من أبرزها عوامل التخثر المتقدمة، والمناعة الدقيقة .


وأشار إلى فتح عيادات جديدة في المستشفى مثل عيادات: الغدد الصماء والسكري، وأمراض الروماتيزم، وكلى الأطفال، وأمراض دم الأطفال، والجهاز الهضمي، وفحوصات الرئة، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلى عيادات جراحة العظام والمفاصل، وجراحة المسالك البولية والكلى بالمنظار، وباطني جهاز هضمي.


وأكد الدكتور دولة أن المستشفى يخدم شريحة كبيرة من مواطني محافظة الزرقاء، مشيراً إلى أن المستشفى أجرى خلال العام الماضي (15396) عملية جراحية، وبلغ عدد مراجعين العيادات (420417) مريضاً ، فيما استقبل قسم الإسعاف والطوارئ (410799) مراجعاً، في حين بلغ عدد الإدخالات للمستشفى (43777) مريضاً.

 




 

 


 

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