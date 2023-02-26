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الأحد، 26-02-2023 01:29 م

تعقيبا على فيديو الكلاب أمام مبنى الطوارئ.. مدير مستشفى الزرقاء الجديد: تُهدد مرتادي المستشفى

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد الدكتور محمود دولة وجود الكلاب الضالة بمحيط المستشفى ومعاناة المرضى والمراجعين من هذه الظاهرة.

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وقال دولة لـ"الوكيل الإخباري"، إن وجود الكلاب يشكل خطرا يهدد سلامة مرتادي المستشفى من المرضى والمراجعين.


وأضاف أن المستشفى قام بمخاطبة الجهات المعنية أكثر من مرة للوقوف على المشكلة وإيجاد حلول لها.


وكان مقطع فيديو وصل "الوكيل الإخباري" أظهر وجود مجموعات من الكلاب الضالة أمام مبنى الطوارئ لمستشفى الزرقاء الحكومي الجديد ومهاجمتها للمراجعين هناك.

 

 




 

 


 

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