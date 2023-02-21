الثلاثاء 21-02-2023
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الثلاثاء، 21-02-2023 11:59 ص

636 استخداما غير مشروع للمياه بالزرقاء

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - بلغ عدد الضبوطات للاستخدامات غير المشروعة للمياه في مختلف مناطق محافظة الزرقاء، منذ بداية العام الحالي نحو 636 ضبطتها كوادر الشركة، وفق مساعد الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن (مياهنا) فرع الزرقاء المهندس وسام الحياري.

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وقال الحياري اليوم الثلاثاء، إن كميات المياه المقدرة الناجمة عن تلك الاستخدامات غير المشروعة بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى الآن ما يقارب 234695 مترا مكعبا وتبلغ قيمتها نحو 563772 دينارا.


وأضاف، ان شركة "مياهنا" تعمل وفق الخطة الاستراتيجية الرامية الى تخفيض نسبة الفاقد من المياه بنسبة 2 بالمئة كل سنة، مبينا ان هناك فاقدا فنيا ناجم عن الأعطال والكسور في الخطوط الناقلة لشبكات المياه، وفاقدا اداريا ناجما عن عمليات الاستخدام غير المشروع للمياه، سواء أكانت هذه الاستخدامات غير المشروعة للأراضي الزراعية أو لمجمعات تجارية ومصانع وشركات أو حتى منازل مواطنين.

 




 

 


 

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