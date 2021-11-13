مستو: لا تأثير على حركة الطيران بسبب الغبار

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، إن حركة الغبار الكثيفة التي تشهدها المملكة لم تأثر على حركة الطيران حتى الان.



وقال مستو في حديث لـ "الوكيل الاخباري" إن تراجع مدى الرؤية بسبب الغبار لم يؤثر على رحلات الاقلاع والهبوط في مطار الملكة علياء الدولي.



على صعيد متصل اكدت مجموعة مطار الملكة علياء الدولي، اليوم السبت، عن عدم وجود أي تأثيرات حتى الآن، على حركة الطيران داخل المطار، بسبب الغبار الذي تشهده مناطق من البلاد.



وبلغ مدى الرؤية الأفقية في المطار، عند الساعة 10:00 من صباح السبت، 500 متر، نتيجة موجات كثيفة من الغبار، اجتاحت مناطق واسعة من الطريق الصحراوي، وصولا إلى المطار.

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