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الأربعاء، 20-10-2021 01:41 م

انخفاض حركة الطائرات 7% عبر مطار الملكة علياء في أيلول الماضي

مطار الملكة علياء


الوكيل الإخباري - سجلت حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطار الملكة علياء الدولي، انخفاضا في شهر أيلول الماضي بواقع 7 بالمئة مقارنة مع شهر آب الذي سبقه.

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وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو اليوم الأربعاء، إن الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى المملكة عبر مطار الملكة علياء الدولي وصلت في شهر أيلول إلى 5266 رحلة بانخفاض قدره 7 بالمئة عن شهر آب.


وأضاف أن إجمالي عدد الرحلات الجوية منذ بداية العام الحالي وصل إلى 31539 رحلة جوية دولية ربطت المملكة بـ69 وجهة دولية مباشرة.


وأكد مستو، انخفاض حركة المسافرين بواقع 16 بالمئة في أيلول مقارنة بشهر آب الماضي، مشيرا إلى أن نسبة الانخفاض لمثل هذه الفترة من عام 2019 كانت 28 بالمئة.


وعزا مستو الانخفاض إلى عودة المغتربين إلى أماكن تواجدهم بعد انتهاء العطلة الصيفية، مبينا أن المغادرين للمملكة شكلوا ما نسبته 51 بالمئة من العدد الإجمالي للمسافرين، في وقت وصل فيه عدد المسافرين القادمين والمغادرين إلى حوالي 558 ألف مسافر ليبلغ إجمالي المسافرين منذ بداية العام 078ر3 مليون مسافر.


واشار الى ان نسبة مستكملي جرعات اللقاح من القادمين بلغت 54 بالمئة خلال شهر أيلول، مقارنة مع 45 بالمئة خلال شهر آب الماضي و28 بالمئة خلال شهر تموز و20 بالمئة خلال حزيران الماضي.


كما وصل عدد الرحلات اليومية في شهر أيلول إلى 176 رحلة قادمة ومغادرة بحسب مستو، مقارنة مع 46 رحلة يوميا في شهر أيلول من العام الماضي، و226 رحلة لنفس الشهر من عام 2019.


 




 

 


 

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