الوكيل الاخباري - نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام جمعية البنوك لسنة 2023.



وبحسب التعديلات في المسودة، أصبحت مدة عضوية مجلس إدارة جمعية البنوك 4 سنوات بدلا من 3 سنوات، والذين يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة بالاقتراع السري.



وسمحت التعديلات بأن تكون رئاسة مجلس إدارة جمعية البنوك لدورة واحدة، ويجوز إعادة انتخاب رئيس المجلس لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه في هذه الحالة إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدة المجلس.



وأضيف على النظام المعدل أن على المجلس الحالي دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال (60) يوما من تاريخ نفاذ هذا النظام لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لأحكام النظام المعدل.



وتسري الأحكام المتعلقة بانتخاب رئاسة مجلس إدارة جمعية البنوك من النظام المعدل على المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا النظام المعدل وتعتبر الدورة الحالية للمجلس القائم دورة أولى لغايات تطبيق الحكم الوارد فيها.

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