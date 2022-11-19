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السبت، 19-11-2022 03:57 م

مشاركة أردنية في معرض البناء السعودي 2022

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الوكيل الإخباري - شارك الأردن في فعاليات معرض البناء السعودي في دورته الـ 32 إلى جانب 550 معرضاً من 43 دولة خبراء بصناعة البناء العالمية.

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ووفق بيان صادر اليوم السبت عن شركة التصدير، يتكون الجناح الأردني من 10 شركات أردنية متخصصة في مواد البناء والديكور ومستلزمات الكهرباء والحجر والرخام وكيماويات البناء والدهانات، بالإضافة إلى الأبواب والشبابيك ومستلزماتها وخلال المعرض تلقت الشركات الأردنية العديد من طلبات الوكالة والتوزيع والشراكة.


وكان الإقبال مميزا على الجناح الأردني ونال إعجاب الزائرين السعوديين.


وتعتبر السعودية الآن مركزا لوجستيا قويا يربط القارات الثلاث في آسيا وأوروبا وأفريقيا، تماشياً مع رؤية 2030، لتستثمر المملكة بكثافة في البنية التحتية في بناء الموانئ والسكك الحديدية والمطارات والطرق لتعزيز الترابط في المملكة وتسهيل تدفق المواد الخام ورأس المال والموارد البشرية.
يشار إلى أن معرض البناء السعودي 2022 يعرض تقنيات وحلول البناء المبتكرة، والتقدم الملهم في قطاع البناء.

 




 

 


 

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