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الأحد، 17-07-2022 10:46 ص

مصدر في مهرجان جرش: الفنانون الأردنيون والعرب اختاروا صورهم

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

أكد مصدر مطلع في مهرجان جرش إن الفنانين الأردنيين والعرب وافقوا على اختيار صورهم الشخصية الموجودة على اليافطة الإعلانية المخصصة للترويج إلى مهرجان جرش في دورته 36.اضافة اعلان


وقال المصدر لـ "الوكيل الإخباري" إنه تم اختيار صور الفنانين الأردنيين من قبلهم وبالمشاركة مع نقابة الفنانين.


وأضاف أن مصمم الصور الإعلانية يقوم بعمله في مهرجان جرش منذ 15 عاما، ولم يتم استبداله بمصمم آخر.


وأوضح ان إدارة المهرجان تواصلت من مدراء أعمال الفنانين مرارا وتكرارا لإرسال صور تليق بالمهرجان لكن دون جدوى.


وتعرض مهرجان جرش لهجمة شرسة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرهم صورا ترويجية لحضور المهرجان والذي سيقام في 28 تموز الحالي.

 




 

 


 

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