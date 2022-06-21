250 الف دينار مخصصات الفنانين الاردنيين في مهرجان جرش

الوكيل الاخباري – تيماء عبيدات



أبرمت نقابة الفنانين الأردنيين اتفاقية شراكة مع مهرجان جرش تتولى بموجبها النقابة مهام الإشراف الفني والإداري على كافة الفعاليات والأنشطة والعروض الفنية الأردنية في المهرجان.

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وقال مصدر في نقابة الفنانين الأردنيين لـ "الوكيل الإخباري" إن الموازنة المالية المخصصة لفعاليات مهرجان جرش الخاصة بالفنانين الأردنيين المنتسبين للنقابة وغير المنتسبين بلغت 250 ألف ديناراً .



وينطلق مهرجان جرش في دورته الـ 36 في 28 تموز حتى 6 آب 2022 في حين من المتوقع ان يشهد المهرجان هذا العام مشاركة العديد من الفنانين العرب منهم عاصي الحلاني ، وتامر حسني ، ومروان خوري .