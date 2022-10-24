مصدر : لا تعديل على دوام الموظفين بسبب الكسوف

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر رسمي انه لا يوجد اي تعديل او تعطيل لدوام الدوائر والمؤسسات الحكومية ، تزامناً مع الكسوف الجزئي المتوقع يوم الثلاثاء .



ونفى وزير التربية والتعليم وجيه عويس وجود قرار بتعطيل او تعديل دوام المدارس يوم الثلاثاء بسبب الكسوف الذي سيؤثر على المملكة .



وقال عويس في تصريحات لموقع الوكيل الاخباري ان الوزارة ستكتفي بالتوجيهات التي ستصدر بخصوص هذا الامر لأخذ الحيطة والحذر اثناء اوقات الكسوف .

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