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الإثنين، 24-10-2022 04:56 م

مصدر : لا تعديل على دوام الموظفين بسبب الكسوف

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر رسمي انه لا يوجد اي تعديل او تعطيل لدوام الدوائر والمؤسسات الحكومية ، تزامناً مع الكسوف الجزئي المتوقع يوم الثلاثاء . 

ونفى وزير التربية والتعليم وجيه عويس وجود قرار بتعطيل او تعديل دوام المدارس يوم الثلاثاء بسبب الكسوف الذي سيؤثر على المملكة .

وقال عويس في تصريحات لموقع الوكيل الاخباري ان الوزارة ستكتفي بالتوجيهات التي ستصدر بخصوص هذا الامر لأخذ الحيطة والحذر اثناء اوقات الكسوف .

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