مصدر يوضح حول قرارات مجلس الوزراء بشأن الاجراءات التشديدية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر مسؤول أن اجتماعاً يعقد الآن في رئاسة الوزراء لمناقشة ماهية الإجراءات التشديدية .



وشدد المصدر الى أن جميع السيناريوهات مطروحة على طاولة المجلس وسيستثنى سيناريو الحظر والإغلاقات .



وتقدمت اللجنة الإطارية العليا امس بتوصيات إلى مجلس الوزراء تتضمن مجموعة من الإجراءات للتشديد على أخذ المطاعيم وتشديد الرقابة الميدانية على مدى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة للعاملين في القطاعين العام والخاص ومراجعي ومرتادي جميع المؤسسات والمنشآت وذلك لضمان المحافظة على المكتسبات التي تحققت من فتح القطاعات ودوران العجلة الاقتصادية.



ووفق المصدر أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات مساء اليوم ، مشيراً الى ان القرارات التي تتحدث عنها بعض وسائل الاعلام حالياً ليست بالضرورة ان تكون كلها صحيحة ، داعياً الى انتظار صدور القرارات بشكل رسمي من قبل رئاسة الوزراء .

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