مطالبة بإعادة النظر بالحظر الشامل ايام الجمع

الوكيل الاخباري -

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طالبت جمعية مصدري ومنتجي الاثاث الجهات المعنية باعتبار قطاع الاثاث والصناعات الخشبية من ضمن القطاعات الصناعية الاكثر تضررا من تبعات جائحة فيروس كورونا.واشار رئيس الجمعية سامر كاتبي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إلى أن قطاع الاثاث والصناعات الخشبية يعتبر من أكبر القطاعات الصناعية تشغيلاً للأيدي العاملة بشكل مباشر وغير مباشر لكنه يعاني من صعوبات وخسائر لحقت بالشركات والمؤسسات والمناجر ومعارض للأثاث والمفروشات العاملة فيه جراء الاغلاقات التي رافقت جائحة كورونا.واكد ان منشآت القطاع لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها من دفع للرواتب والايجارات وغيرها, وما رافق ذلك من انخفاض لحركة الصادرات لمنتجاته وانخفاض مبيعاته في السوق المحلية وتوقف أعمال المشاريع لتراجع أعمال القطاع الانشائي.وطالب كاتبي باعتبار القطاع ومنشآته من القطاعات الأكثر تضررا بهدف استفادة المنشآت الصناعية من برامج الدعم التي توفرها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنك المركزي، داعيا لإعادة النظر بالحظر الشامل ايام الجمع حتى تتمكن الشركات من مواصلة اعمالها والخروج من الأزمة.