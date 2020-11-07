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السبت، 07-11-2020 11:17 م

مسؤول ملف كورونا للوكيل : عمل فرق التقصي الوبائي مستمر خلال الحظر الشامل

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل هياجنة في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان فرق التقصي الوبائي ستستمر بالعمل اثناء فترة الحظر الشامل وعطلة يوم الانتخابات .

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واضاف الهياجنة انه سيتم تكثيف زيارات فرق التقصي الوبائي لكافة مناطق المملكة وسيستمر عملها دون توقف حتى يتسنى لها اخذ اكبر عدد من العينات لقياس مدى تاثير الحظر الشامل على الوضع الوبائي .

 

وكانت الحكومة قد اعلنت اليوم عن موعد الحظر الشامل والذي سيبدأ من الساعة العاشرة مساء الثلاثاء القادم حتى الساعة السادسة من صباح الأحد الموافق 15 من الشهر الجاري . 


 




 

 


 

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