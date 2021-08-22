مطالب بإعادة فتح مركز حدود المدورة

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

طالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، الأحد، الحكومة والجهات المختصة بإعادة فتح معبر المدورة الذي يربط الأردن مع السعودية بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها شركات التخليص والقطاعات الخدماتية في المركز الجمركي، بالإضافة إلى خسائر خطوط الترانزيت.وقال أبو عاقولة في بيان، إن "المركز الجمركي يغذي جميع المحافظات والخطوط القادمة من مصر إلى السعودية، ومن السعودية إلى الأردن، وهو مغلق منذ آذار من العام الماضي لحصر العمل بنظام "باك تو باك" في مركز حدود العمري حينها".وانخفض عدد البيانات التي كان ينجزها المركز قبل الجائحة من صادر ووارد وترانزيت وخروج في 2021 إلى 14 بياناً جمركياً أنجزت باستثناء من 2660 بياناً جمركياً في 2020 قبل الإغلاق، أما في 2018 و2019 فبلغ عدد البيانات 14745 بياناً جمركياً و13942 بياناً جمركياً على التوالي، وفق أبو عاقولة.وطالب بإعفاء الشركات العاملة في جمرك المدورة والتي تشغّل أبناء محافظات الجنوب من الإيجارات والرسوم المفروضة عليها عن فترة الإغلاق، خاصة أنها مستعدة للالتزام بوسائل الوقاية والشروط الصحية والاحترازية كافة.