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السبت، 20-01-2024 11:50 ص

مطالب بإنارة مداخل معان وطريق أذرح

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الوكيل الإخباري - طالب مواطنون وسائقون في معان بإجراء صيانة لوحدات الإنارة على الطريق الدولي النافذ من داخل معان وعلى طريق أذرح باتجاه جامعة الحسين بن طلال.

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وكان مواطنون وسائقو مركبات وشاحنات اشتكوا من عدم وجود إنارة على الطريق الدولي النافذ ابتداء من مدخل معان الشمالي قرب استراحة أبو نواس وحتى منطقة الدفاع المدني القديم باتجاه العقبة، إلى جانب عدم وجود إنارة على طريق أذرح باتجاه جامعة الحسين ابتداء من حي الزيادنة وحتى جسر أذرح، موضحين أن تلك الطرق تشكل خطرا كبيرا على المارة والسائقين خلال ساعات الليل، وتعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.


وقال رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور ياسين صلاح، اليوم السبت، إن مداخل مدينة معان ومنذ نحو عام تعاني من الظلام الدامس، ما يعرض حياة السائقين والمشاة للخطر، مؤكدا أن البلدية خاطبت وزارة الأشغال العامة عدة مرات بهذا الشأن لكون تلك الطرق والمداخل من اختصاص الوزارة.


وأضاف أن الطريق الدولي النافذ خلال مدينة معان غير مضاء منذ عام، الأمر الذي تسبب بوقوع حوادث سير ودهس أودت بحياة مواطنين، مشيرا إلى أهمية إجراء صيانة لتلك الإنارة، لاسيما وأن الطريق الدولي يشهد حركة مرور نشطة على مدار الوقت.

 




 

 


 

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