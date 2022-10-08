مطالب بتفعيل نظام استعمال الأراضي في المملكة

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

قال مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين ، محمود العوران ، أن الهطولات المطرية قبل عام 2019 كانت جيدة، فيما كانت بعد ذلك دون المعدل المطلوب .ولفت العوران، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن ارتفاع حاد في درجات الحرارة يؤثر على بشكل ملموس على التنمية المستدامة وخصائص التربية والمياه، ما ينعكس سلبا على الإنتاج الحيواني والزراعي .وأوضح أن أمطار الخريف إشارة البدء خاصة فيما يتعلق بمحاصيل القمح والشعير، مطالبا بتفعيل نظام استعمال الأراضي والعمل على إيجاد خطة شاملة بشأن الإنتاجين الحيواني والزراعي في ظل التغيرات المناخية.