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الأربعاء، 31-03-2021 02:13 م

معان: إقبال جيد على تلقي مطعوم كورونا

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الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة معان الدكتور أمجد أبو درويش إن المراكز الصحية المخصصة لتقديم مطعوم كورونا في المحافظة؛ تشهد إقبالا كبيرا من قبل المراجعين لتلقي المطعوم.

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ودعا اليوم الأربعاء المواطنين للمسارعة بالتسجيل على المنصة وحجز الدور من أجل أخذ المطعوم.


وأضاف أن المديرية تتابع من خلال المراكز المخصصة تقديم المطعوم في المراكز الصحية الشاملة بمحافظة معان، ومركز صحي عسكري بالشوبك، والتي تزود باستمرار بالكميات اللازمة من المطعوم بالتنسيق مع مديرية الأمراض السارية بوزارة الصحة.


وبين أن المطاعيم المضادة لفيروس كورونا والمتوفرة في المراكز الصحية المخصصة آمنة ومعتمدة من قبل وزارة الصحة؛ مشيرا إلى أن الفرق الطبية المخصصة لتقديم المطعوم، تتابع أوضاعهم وتقديم الإرشادات الصحية اللازمة لهم.


وقال أبو درويش إن الفرق الرقابية التابعة للمديرية تنفذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من شروط الصحة العامة والالتزام بالبروتوكول الصحي، وتحرير التنبيهات للمنشآت المخالفة لتصويب أوضاعها.


 




 

 


 

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