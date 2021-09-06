معان: تنفيذ مشروعات طرق بقيمة 950 ألف دينار

الوكيل الاخباري- قال رئيس اللجنة المالية والتنموية عضو مجلس محافظة معان وصفي صلاح، ان العمل جاري بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة على تنفيذ عدد من مشروعات الطرق في المحافظة، بقيمة 950 ألف دينار.

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وأضاف صلاح اليوم الاثنين، أن تلك المشروعات ستسهم بتحسين واقع البنية التحتية في المناطق المستهدفة، مبينا أن عدد تلك المشروعات التي تشمل فتح طرق جديدة وعمل خلطات إسفلتية وإنشاء عبارات صندوقية وأنبوبية؛ بلغ 17 مشروعا أقرها مجلس محافظة معان، ضمن موازنة المحافظة للعام الحالي.



وقال إن المشروعات تضمنت إنشاء طرق زراعية في الجفر والمدورة، وتوسعة طريق غدير الحاج، وعمل خلطات اسفلتية لطريق ابو العلق الغربية وطريق جبل التحكيم وإعادة تأهيل طريق الحسينية/ حي الغدير، وإعادة إنشاء طريق مدخل راشد واستكمال طريق المحطة/ معان، وإعادة تأهيل طريق الفوارة/ ضور، وإنشاء وتعبيد طريق فينين الجربا.



وأشار صلاح إلى أن المشروعات تشمل انشاء مطبات نموذجية في معان والجفر، واعادة تأهيل الطريق النافذ ما بين الجفر والشيدية، وفتح وتعبيد طريق الفيصلية الشرقي وتوسعة طريق بسطة/ الطاحونة، مبينا أن غالبية المشروعات قيد التنفيذ، وسيتم الانتهاء من العمل بها خلال العام الحالي.