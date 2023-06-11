معدل السير .. حجز المركبة لمدة لا تزيد عن 30 يوما في هذه الحالات

الوكيل الاخباري -

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نصت المادة 24 من مسودة قانون معدل لقانون السير لسنة 2023 ، والتيتشير إلى أنه 18 حالة يتم بها حجز المركبة لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاثين يوما .وبحسب النص من أبرز هذه المخالفات قيادة المركبة دون رخصة والقيادة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق.وتاليا المخالفات:1- إذا كانت المركبة غير مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.2- إذا كان سائق المركبة غير مرخص له بالقيادة.3- إذا كانت مركبة نقل الركاب العمومية تسير في أثناء وقف العمل بالتصريح الممنوح لها.4- استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من أجلها.5- قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة.6- قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق.7- تركيب اجهزة تنبيه ضوئية أو صوتية على مركبة غير مسموح لها بذلك.8- سير المركبة دون لوحات أرقام أمامية وخلفية أو بلوحات أرقام مزورة أو بلوحات غير مشروعة.9- إذا انقضت مدة ثلاثة أشهر فأكثر على انتهاء مدة رخصة المركبة.10- قيادة مركبة مطلوب ضبطها.11- قيادة مركبة تنسكب أو تتسرب منها الزيوت أو المشتقات النفطية أو أي مواد خطرة على الطريق أو أي مواد ملوثة للبيئة أو دون وجود الملصقات التحذيرية والارشادية بشكل واضح عليها أو دون حصولها على تصريح لنقل تلك المواد.12- إذا كانت المركبة غير مطابقة لبيانات رخصتها.13- قيادة المركبة ليلا دون توافر أو دون استخدام أنوارها الأمامية أو الخلفية أو كليهما.14- قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية.15- سير المركبات على شكل مواكب يؤدي إلى إعاقة حركة السير أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في اثناء سيرها او عدم تقيدها بالسير على المسرب الأيمن.16- استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.17- استعمال مركبة غير مرخصة بالصفة العمومية من غير المصرح لها بذلك لنقل الركاب مقابل أجر.18- نقل ركاب زيادة على العدد المقرر في مركبات نقل طلبة المدارس ورياض الأطفال والمؤسسات التعليمية الأخرى خلافا للتعليمات الخاصة بهذه المركبات.