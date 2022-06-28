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الثلاثاء، 28-06-2022 12:31 م

معرض أردني للمطابخ وتجهيزاتها يستمر حتى الأول من تموز

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الوكيل الإخباري - افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي أمس الاثنين، المعرض الأردني للمطابخ وتجهيزاتها، في قاعة عمان الكبرى في المدينة الرياضية، ويستمر حتى الأول من تموز المقبل، من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً.

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ودعت جمعية مُصدّري ومنتجي الأثاث في بيان اليوم الثلاثاء، الصناعيين والمهندسين والمقاولين ورجال الاعمال والعاملين في القطاعات المساندة لقطاع المطابخ، الى زيارة المعرض والاطلاع على أحدث التصاميم التي تشارك بها الشركات العارضة.


ولفتت إلى أن المعرض يضم نخبة من الشركات الصناعية العاملة في صناعة المطابخ من أعضاء الجمعية وشركات مؤازرة عاملة في مجال الأخشاب والاكسسوارات والصناعات الكيماوية التي تستخدم في الصناعات الخشبية بالإضافة إلى شركة للتجهيزات المنزلية وأخرى لفلاتر المياه.


من جهته أبدى كل من الوزير ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير، إعجابهما بالمعرض وإمكانيات الشركات العارضة، مؤكدين ضرورة نقل تجربة هذا المعرض لدول عربية دعماً للقطاع.

 




 

 


 

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