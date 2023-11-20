معرض فني في تربية الرمثا حول تدوير النفايات

الوكيل الإخباري - افتتح مدير التربية والتعليم للواء الرمثا، أيمن صياحين، اليوم الاثنين، معرضا فنيا لتدوير النفايات في مدرسة ميمونة بنت الحارث الأساسية للبنات في الرمثا.

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وأشارت منظمة المعرض المعلمة ربيعة البشابشة إلى أن فكرة المعرض تهدف إلى تشجيع الطلاب على الحفاظ على البيئة وتقليل حجم النفايات البلاستيكية والعضوية على حد سواء.



وقال الصياحين إن تعزيز فكرة الحفاظ على البيئة عند الطلاب يساعد في إيجاد جيل منتم وواع بأهمية التدوير وإيلائه الأهمية القصوى في الأنشطة اللامنهجية، فضلا عن تعزيز الجانب الفني والابتكار عند الطالبات، الأمر الذي تؤكد عليه مبادرة ولي العهد (لمدرستي أنتمي).



وزار الصياحين غرفة التراث الأردني واستراحة المعرفة واستمع من المعلمة بسمة الشرف عن دور مثل هذه المبادرات في تعريف الطالبات بالتراث وتوفير فضاء معرفي للطالبات داخل المدرسة.



وتفقد الصياحين الغرف الصفية وشارك بعض المواقف التعليمية مع الطالبات، مؤكدا أهمية الالتزام بالدوام المدرسي.