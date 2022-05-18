معرض للمنتجات الطبية والتجميلية بجامعة مؤتة

الوكيل الاخباري - افتتحت جامعة مؤتة في كلية الهندسة اليوم الأربعاء، معرض المنتوجات الطبية والتجميلية الذي أقامته طلبة قسم الهندسة الكيميائية.



وقال عميد الكلية الدكتور محمد الصرايرة خلال رعايته الافتتاح، إن المعرض يدعم قدرات ومهارات الطلبة في تحويلها إلى منتجات حقيقية بأسلوب علمي ما يعزز إمكاناتهم في استغلال سنوات الدراسة والاستفادة من المنهاج النظري والعملي في طرح منتجات طبية ومواد غذائية وتجميلية بمواصفات عالية.

اضافة اعلان