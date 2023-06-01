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الخميس، 01-06-2023 01:49 م

معسكرات الشباب وسيلة فعالة للتأثير الإيجابي

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الوكيل الاخباري- أظهر استطلاع شمل عددا من المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة الكرك أن برامج معسكرات الشباب وسيلة فعّالة للتأثير الإيجابي على شخصيتهم من خلال الأنشطة التفاعلية التي تتيحها لتبادل الخبرات وإكتساب المهارات والمعارف المتنوعة.

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وقال مدير شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي، يهدف الاستطلاع الذي أجرته مديرية شباب الكرك حول الأنشطة والفعاليات التي تعقدها المراكز الشبابية إلى تحديد ما يعتبره الشباب جوانب مهمة لإلقاء الضوء عليها، مؤكدا التأثير الايجابي لمعسكرات الشباب على حياتهم الإجتماعية ودورها في تحديد مستقبلهم المهني.


من جانبها قالت رئيسة قسم الاعلام والاتصال الدكتورة ثروت المعاقبة ان معرفة وجهات نظر الشباب بنوعية وبرامج الانشطة مهم لتنفيذ تغذية راجعة للوقوف على ميول واتجاهات الشباب لتعزيزها وتقييمها وتطوير الايجابي منها ضمن خطط واضحة المعالم.


واعتبرت المشاركة هبة الجعافرة من مركز شابات راكين مشاركتها في العديد من البرامج التطوعية تجربة مفيدة، مشيرة الى أن ما يقدمه الإنسان لمجتمعة من خدمة جزء من المسؤولية المجتمعية التي نحن بحاجتها كشباب يتطلع للتغيير في مجتمعة.


وبينت المتطوعة جيهان النوايشة من مركز شابات غور المزرعة أنها شاركت بتدريب اليافعين على مهارات اللغة الإنجليزية ضمن خطة المركز التي شهدت تفاعلا كبيرا من المشاركين بالتسجيل بها لأهميتها، مؤكدة ان هذا النوع من الأنشطة يخلق استقطابا للشباب لحاجة اليافعين والشباب لتعلم هذه اللغة التي تمنحهم فرصا أكثر قوة مستقبلا.


وقالت المشاركة مريم الذنيبات من مركز شابات أدر، إن المركز استهدف تنفيذ عدد من الأنشطة التي ركزت على دور المرأة في المجتمع وتحديدا دورها في المشاركة السياسية وانعكاس هذه المواضيع على توجهاتها وتوجهات المشاركات للبحث أكثر في أهمية دور المرأة وتفعيله من خلال المساحة الشبابية التي منحتها وزارة الشباب لهم وهي المراكز.


وبينت الشابة ريماس العميريين من مركز شابات فقوع أنها شاركت في العديد من الأنشطة منها دورة الرسم التي اكتشفت فيها أنها ترسم بشكل جيد وكانت المشاركة طريقة مثالية لتطوير مهاراتها والبناء عليها وصقلها.

 




 

 


 

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