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الأحد، 21-05-2023 01:25 م

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك والطفيلة غداً - أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن نيتها فصل التيار الكهربائي عن مناطق عدة في محافظتي الكرك والطفيلة يوم غدٍ الاثنين. اضافة اعلان


وبيّنت الشركة في بيان لها، اليوم الأحد، أن فصل التيار عن مناطق في محافظة الطفيلة سوف يستمر من الساعة 9:00 إلى الساعة 2:00 ظهراً. 

وأضافت أن المناطق المتأثرة بالفصل هي جزء من منطقة عين البيضاء / جزء من منطقة عابل.

وفي محافظة الكرك، سوف يتم فصل التيار عن مناطق عدة، من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 4:00 عصرا، وسوف تشمل المناطق: السيل / بردا / بذان / موميا / سمرا / البقيع / محطة تنقية السيل.

 




 

 


 

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