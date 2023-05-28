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الأحد، 28-05-2023 04:00 م

فعاليات في المحافظات احتفاء بزفاف ولي العهد

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الوكيل الإخباري- احتفاءً بعقد قران سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف، أعلنت وزارة الثقافة عن برنامج فعاليات وأنشطة احتفالية ستقام يوم الخميس المقبل في جميع محافظات المملكة.

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وتتضمن الفعاليات التي ستبدأ في الساعة الخامسة من بعد عصر يوم الخميس المقبل، بثاً مباشراً لمراسم الزفاف الملكي، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات الممتعة للأطفال كالرسم على الوجوه وتوزيع الهدايا وأغاني (دي جي)، إضافة إلى العروض الفلكلورية وموسيقات الأمن العام، وفقرات غنائية مع نخبة من النجوم الأردنيين، وألعاب نارية مع ختام الحفل.


وحددت الوزارة أماكن إقامة الفعاليات في كل من المدرج الروماني، وحدائق الجبيهة، وحدائق الملك عبدالله الثاني في العاصمة عمان، ومدينة الأمير محمد للشباب في الزرقاء، وجامعة البلقاء التطبيقية في البلقاء، وملعب عماد الدين زنكي في مادبا، والمدرج الجنوبي في جرش، ومجمع الأمير علي بن الحسين الرياضي في المفرق، وملعب الطفيلة الرياضي في الطفيلة، ومجمع الأميرة هيا بنت الحسين في معان، وساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة، وساحة معسكرات الحسين للشباب في عجلون، ومدينة الحسن للشباب في اربد، ومجمع الأمير فيصل بن الحسين في الكرك.


يشار إلى أن رئيس الوزراء أصدر بلاغاً يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الخميس المقبل، بمناسبة عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف.















 




 

 


 

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