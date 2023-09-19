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الثلاثاء، 19-09-2023 02:17 م

مفاوضات لتطوير مطار الملك حسين الدولي

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، الثلاثاء، إن إقامة مركز المعارض الدولي في مدينة العقبة يأتي كجزء من خطة العقبة السياحية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لشركة تطوير العقبة حول مشاريعها أن تزويد منطقة القويرة التنموية بالغاز الطبيعي جذب الاستثمار للمنطقة.

وتحدث الصفدي عن توقيع اتفاقيات عدة مع مجموعة موانىء أبوظبي بشأن تطوير مطار الملك حسين الدولي حيث قدموا عرضيْن وما زال الأمر تحت المفاوضات.

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