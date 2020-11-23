مفتي المملكة يؤكد دور دائرة الإفتاء في مواجهة جائحة كورونا

الوكيل الاخباري - أكد سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة الدور الهام لدائرة الإفتاء خلال أزمة كورونا، عبر فتاواها ورسائلها إلى المواطنين بضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية والتقيد بالتوجيهات الوقائية الصادرة عن الجهات الرسمية من ارتداء الكمامة، وعدم الاختلاط والمصافحة للحدّ من انتشار الوباء.

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وقال سماحته إن الدائرة حرصت على رفع الروح المعنوية للناس، وحثهم على كثرة الذكر والدعاء، وركزت على اللحمة الوطنية والتعاون والتكافل بين الناس من خلال فتوى تعجيل الزكاة، ومواساة الفقراء والمحتاجين، وكل من تعطل عن عمله أو تأثر جراء هذا الوباء.



المصدر - بترا



