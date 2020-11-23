الثلاثاء 24-11-2020
الوكيل الاخباري

شاهد بالصور .. بناء مستشفى ميداني لحالات كورونا في عمان

الفنان محمد رمضان يرد على قرار منعه عن التمثيل

أردنية في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن

تونس: 41 وفاة و485 إصابة جديدة بكورونا

الصحة العالمية: اللقاحات والتدابير الصحية ستساعد بإنهاء جائحة كورونا

بريطانيا: 206 وفيات و15450 إصابة جديدة بكورونا

70 % نسبة شفاء مرضى الفيروس بغرف العناية الحثيثة في مستشفى الأمير حمزة

السعودية: اعتداء إرهابي استهدف خزان الوقود في جدة

وزير الصحة: سيتم توفير لقاح كورونا للأردنيين والمقيمين مجاناً

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

الإثنين، 23-11-2020 11:25 م

مفتي المملكة يؤكد دور دائرة الإفتاء في مواجهة جائحة كورونا

1606166070824


الوكيل الاخباري - أكد سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة الدور الهام لدائرة الإفتاء خلال أزمة كورونا، عبر فتاواها ورسائلها إلى المواطنين بضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية والتقيد بالتوجيهات الوقائية الصادرة عن الجهات الرسمية من ارتداء الكمامة، وعدم الاختلاط والمصافحة للحدّ من انتشار الوباء. 

اضافة اعلان

وقال سماحته إن الدائرة حرصت على رفع الروح المعنوية للناس، وحثهم على كثرة الذكر والدعاء، وركزت على اللحمة الوطنية والتعاون والتكافل بين الناس من خلال فتوى تعجيل الزكاة، ومواساة الفقراء والمحتاجين، وكل من تعطل عن عمله أو تأثر جراء هذا الوباء.


المصدر - بترا 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3

شاهد بالصور .. بناء مستشفى ميداني لحالات كورونا في عمان

11202022162152682371453

المملكة تدين الهجوم الارهابي على محطة نفطية في السعودية

4a95ca233133e48dae3254772e0e0bb4

أردنية في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن

5fbbfd8380b34

70 % نسبة شفاء مرضى الفيروس بغرف العناية الحثيثة في مستشفى الأمير حمزة

1

وزير الصحة: سيتم توفير لقاح كورونا للأردنيين والمقيمين مجاناً

1020202618542616283026

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

أخبار متعلقة
1

مطالبات بتوفير خدمات نوعية لمستشفى الطفيلة الجديد

11202014145827390918873

تقرير صادم ينذر بكارثة صحية بالاردن وترقب لقرارات حاسمة

11202011155627450947737

الكشف عن موعد توفر لقاح كورونا بالاردن

1120201212457261835536

وزارة الصحة تحدد المرحلة الخطرة

main_image5fa3fca42ad5b

إغلاق 26 منشأة في عمان لمخالفتها أوامر الدفاع

3202014162325513693135

الإفتاء تدعو إلى القنوت في الصلوات لدفع البلاء