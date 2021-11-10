مفتي المملكة يفتتح ورشة حول الدليل الاسترشادي لحماية الاسرة

الوكيل الاخباري - افتتح مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة، اليوم الاربعاء، الورشة التدريبية حول الدليل الاسترشادي لحماية الاسرة من العنف والذي يستهدف المفتين في المملكة كافة.



ويتضمن الدليل الذي أعده المجلس الوطني لشؤون الأسرة، مجموعة من الرسائل الارشادية المتضمنة الخطاب الديني الوسطي والمؤثر في قضايا العنف الاسري، إضافة إلى مجموعة من المفاهيم والقضايا الاجتماعية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالعنف وابراز دور بعض المؤسسات والاجراءات التي تقوم بها للحد من العنف ومعالجة اثاره.

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