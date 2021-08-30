مفكرون عرب يحاولون تفسير التحولات في المجتمعات العربية والإجابة على أسئلة النهضة

الوكيل الاخباري - في محاولة لإنجاز فهم معرفي لقضايا التحولات في العالم العربي وأسئلة النهضة، خاصة في ظل التحولات العميقة التي شهدها العالم العربي على مدى أكثر من عقد من الزمان في العديد من المستويات والتي تنبئ إلى إنتاج تراكمات مهمة في المستقبل المنظور، أطلقت الشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية ومنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) سلسلة من ندوات المنتدى الدولي بعنوان "التحولات".



حيث عُقدت الندوة العلمية الرقمية الأولى تحت عنوان "التحولات في العالم العربي ومشروع النهضة"، بمشاركة أربعة مفكرين عرب وهم: ميسر اللجنة الفيلسوف والأكاديمي المصري الدكتور مصطفى النشار، والأكاديمي المصري الدكتور مجدي عبد الحافظ، والأكاديمي الدكتور عصمت سيد حسين نصار من مصر، والكاتب شايع الوقيان من السعودية. وافتتحت الجلسة المنسقة العامة للشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية الدكتورة ماريس يونس التي أكدت أن هذه الندوة تشكل الحلقة الأولى من مشروع أكبر يرصد التطور في بلدان العالم العربي، والذي هو تطور غير متجانس ويرتبط بجملة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والسكانية وغيرها، فالتغيرات متعددة الأوجه هي المشكلة المحورية لمشروعنا الحواري.



وقد بدأ الدكتور مصطفى النشار عرضه من مرحلة الصدمة الاستعمارية التي تعرض لها العالم العربي والتي كانت بداية تحولات كثيرة جرت في البلدان العربية ولم تنقطع وما زالت مستمرة وإن كانت بشكل مختلف بعد تحولها من الصورة الحادة والعسكرية إلى حروب الجيل الرابع - كما وصفها.



وأضاف: نحن دائماً في حوار وتحولات معظمها سببه الغربي وتدخلاته في الشأن العربي كما أننا في حالة دائمة من ردود الأفعال ولسنا فاعلين، متسائلاً متى سنخرج من ذلك الصراع ثلاثي الأبعاد الذي قدمته المشاريع النهضوية الأولى والمتمثل بأتباع الأصالة وأتباع المعاصرة وأتباع التوثيق بينهما.



وتابع أن آخر هذه التحولات هي ثورات الربيع العربي وما تخلفه الآن من ضياع لمفهوم الدولة في العربي سواء في سوريا أو العراق أو تونس ومصر، مؤكداً أنه لا يمكننا التقدم إلا من منظور الاستقلال الذاتي الحقيقي ومن منظور استقلال القرار العربي، ومن منظور صورة من صور التضافر والوعي بضرورة الاتحاد أياً كان شكله بين إمكانيات الدول العربية مجتمعة حتى لا تصبح فريسة للطائفية والحروب والانقسامات والتدخلات الخارجية.



من جهته، أكد الدكتور مجدي عبد الحافظ أن التحولات العميقة التي حصلت في عالمنا العربي عبر القرنين الماضيين لامست وعلى مستويات عدة الأجهزة والوسائل التقنية المختلفة، والمؤسسات، والأنظمة، والفكر، والثقافة، والسلوك حتى وصلت إلى اللغة والعادات، وفرضت مصطلحات جديدة أيضاً على مستويات عدة. وتوقف عبد الحافظ عند عنوانين وردا في الورقة الإرشادية لسلسة الندوات، الأول المعوقات التي شابت الحداثة في مجتمعاتنا، والثاني قيم الحداثة المفتقدة في عالمنا العربي. ففيما يخص القيم المفتقدة اعتبر عبد الحافظ أن العقلانية هي القيمة الأولى التي غابت جزئياً في مجتمعاتنا مما أثر على ممارساتنا المختلفة، فانعكس الأمر على طريقة تعاملنا مع الزمن فلم نعد نحترم الوقت في كل المجالات. أما القيمة الثانية فهي غياب الفردية ليس بمفهومها النرجسي وإنما المقصود أن الحداثة تتوجه دائما للفرد، ولا يمكن أن تحقق إنجازها دون مساهمات وإبداعات الفرد الذي ما زال غير متحرراً في مجتمعاتنا. أما القيمة الثالثة فهي غياب المساحة العمومية والتي تؤطر السلوك الخاص والعام، وتميز بين الحياة الخاصة والعامة الأمر الذي أدى إلى غياب التوافق الذي يربط بين سلوك المواطنة والسلوك الطبيعي. والقيمة الرابعة هي الشفافية التي تعكس انتصار العقل وتعتبر آلية فاعلة تتجلى في الانتخابات العامة في الدولة، وتبرز عند اتخاذ القرارات والإحاطة بأسبابها وتجعل من أملاك الحكام والمسؤولين شأناً عاماً. والقيمة الخامسة وهي غياب الديمقراطية التي تجعل المواطن حراً وتحميه من الاستبداد. أما القيمة السادسة فتتمثل في غياب العلمانية الذي أدى لتحويل الظواهر الاجتماعية إلى ظواهر دينية، وسمح بتداخل مناحي الحياة.



وتابع "أما معوقات الحداثة فهي غياب الفاعل الاجتماعي على عكس ما حدث للغرب، و المعوق الثاني هو فرض الحداثة ومحاولة تطبيقها من أعلى، مما جعل الناس يربطون بين الحداثة والأوامر الظالمة التي اعتادوا على تلقيها، وثالث هذه المعوقات هو العمل على الإلغاء قبل الإحلال أي تم إلغاء الهيئات التقليدية في حياة الناس قبل أن يحل بدلاً منها الهيئات الحديثة، مثل إلغاء النقابات والأحزاب قبل إيجاد البديل، والمعوق الرابع هو أن منجزات الحداثة لعبت أدواراً معاكسة لقيم لحداثة ذاتها فتم تحديث الأجهزة والأدوات واستخدامها في مكانها غير الصحيح وانما استخدمت في قمع المظاهرات والتعذيب في السجون، وأخيراً يأتي المعوق الخامس وهو خلافات الداعين للحداثة وتعدد مراكز الحداثة حيث رفعوا أعلاماً مختلفة وتناقضت نتائج دراستهم تبعاً للمرجعيات."



وختم أن على الفلسفة والفلاسفة في عالمنا دور كبير، فلا بد أن يصاحب هؤلاء الناس في التحرر من قيود واستبداد الأنظمة ويتعلم معهم الاحتفاظ بالاستقلالية والتمسك بالمعالجات النقدية ونشر الفكر العقلاني في مجتمعاتهم.



الكاتب شايع الوقيان ركز خلال مداخلته على مناقشة سؤال النهضة العربية الحديثة، مفترضاً أنها نهضة حديثة لأن هناك نهضة قديمة وهي نهضة العرب بالعهد العباسي، أما النهضة الحديثة فقد بدأت في مطلع القرن التاسع عشر بعد الحملات الفرنسية وكان اصطدام النهضة العربية بالآخر الغربي اصطداماً سلبيا، ومنذ تلك الفترة ظهر سؤال النهضة عندما فوجئ العرب بهذا التحديث والتنظيم للغزاة.



وأضاف أنه يمكن التعبير عن هذا السؤال بصيغة مشهورة جداً أجمع عليها مفكرو النهضة وهي "لماذا تأخر العرب والمسلمون وتقدم غيرهم؟"، فكانت التحولات متمحورة حول مواجهة التخلف من وجهة نظر غربية وليست أصيلة من واقع احتياجنا العربي.



وتابع أن هذا السؤال انتهى أو لم يعد يطرح بصيغته التقليدية مع نهاية القرن العشرين، فقد ظهر سؤال آخر جديد غير الأنا الغربي وهو الأنا التراثي، مما جعل هذا الأمر بؤرة للصراع الحضاري والفكري، فالأنا دائماً ما تطرح سؤال الآخر، حتى لو كان ينتمي لإطارها الثقافي وهذا أحد أزمات سؤال النهضة، فجميع مشاريع النهضة تأسست انطلاقا من ثنائية الأنا والآخر، والحل بتجاوز الثنائية وعدم اتخاذ الأنا على أنها نقيضاً للآخر.



وبين أن المفكرين العرب قدموا جميع ما يمكن أن يقدمه المفكر من الحل الإسلامي العقلاني إلى الحل العلماني، والحل العلمي، والوطني والقومي، ولا يعقل أن نقول بإن جميع هذه الحلول خاطئة ولا يمكن الحكم على أي قضايا نظرية إلا بالتحقق التجريبي.



وأكد أن لدينا مشاريع هائلة وحلول كثيرة واقتراحات متنوعة ولا بد أن من ضمنها شيء كان سينهض بنا لو تم تحقيقه، مشيراً إلى الحاجة لإعادة صياغة سؤال النهضة ولماذا كان نظرياً ولم يتغلغل إلى شرائح المجتمع ونسيج الثقافة العربية، ولماذا تعثرت الكثير من المشاريع السياسية التطبيقية للنهضة.



من جهته قال الدكتور عصمت سيد حسين نصار إنه لا يستقيم الحديث عن النهضة أو أي مشروع نهضوي إلا عن طريق مثلث " نحن والآخر وماذا بعد " وهذا ما اعتمده رواد النهضة الأوائل، مشيراً إلى أن هناك العديد من الخطابات، ولكن ليس كل خطاب مشروع، بالمقابل فأن كل مشروع خطاب، فالخطاب نظري عموماً لكنه إذا تأصل وعاد إلى الواقع وتمثل التخطيط والمراجعة يصبح مشروعاً.



وأضاف أن أصحاب المشروعات لا يعرفون التثوير ولا يعرفون الإطاحية والراديكالية والنقد الكلي للآخر وإنما يحاولون التأليف بين المختلفات أو المتميزات، ولذلك اجتهد حسن العطار في التأليف بين ما نعتقد أنه ثنائيات ونقائض وبين الواقع المعيشي.



كما أكد أن المشروع العربي الحديث يجب أن يجتمع على نقطتين أساسيتين وهما الثوابت والمصلحة العامة مع عدم مناهضة الرأي العام القائد ولا معاداة الرأي العام التابع وإلا سوف يفشل المشروع.



هذا ويعتبر فهم التحولات في عالمنا العربي أساساً تستند عليه الأسئلة الجديدة لمشروع النهضة، بحيث تتجاوز الأسئلة التي طرحها رواد النهضة الأوائل ما قبل التحولات التي شهدها العالم العربي، كما أنها تعيد تعريف المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بالنهضة ضمن سياق هذه التحولات الجديدة.

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